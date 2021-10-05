Финский сад по-житомирски: жители новостройки протестуют против заведения в квартире на первом этаже

Сад имеет лицензию и необходимые документы.

В Житомире жители дома протестуют против частного детского сада, который у них поселился. Заведение начало работать в двухкомнатной квартире на первом этаже только построенной многоэтажки. Люди подняли шум.

Подробнее о скандале — в сюжете ТСН.Ранок 5 октября.

В 08:00 возле многоэтажки собираются ее жители. Родителей, которые ведут детей в садик, допрашивают, почему водят сюда детей. Финская система по-житомирские жителям дома не нравится. Мария Гордейчук живут этажом выше, устала от детских криков. Когда покупали в новостройке квартиры, мечтали о конфиденциальности, говорят люди.

Председатель ОСМД не понимает, как чиновники могли позволить работать саду. "Смотрите, какие у нас перила. Они не приспособлены для детского учреждения. Всходы острые. Упадет кто-то из детей, рассечет себе брови", — говорит руководитель ОСМД Елизавета Яковлева.

Директор частного садика уверяет: заведение имеет лицензию и работает легально. Кроме того, здесь есть необходимая сигнализация, пожарная безопасность, огнетушители. "У нас есть лицензия, разрешительные документы от Госпродслужбы, от Гоструда, от пожарной безопасности", — рассказывает директор частного заведения дошкольного образования "Пташенята" Юлия Орлова.

Новости Украины: в Житомире жители дома выступают против детского садике, который в нем поселился

Лицензию частном детском саду выдали в Департаменте образования обладминистрации. Там говорят, что дошкольные учреждения могут располагаться в жилых домах. "Заведение может получить лицензию. Впрочем, при определенных проверках он может так же потерять лицензию", — пояснила заместитель руководителя департамента Злата Бескоровайная.

Зато Госпродслужба готовится к проверке жалобы жильцов ОСМД. "Мы уже имеем приказ на проверку этой жалобы. Если пойдем на проверку, если будут все эти факты, мы будем проверять", — отметила главный специалист Житомирского городского управления ГУДПСС области Оксана Борисова.

Детсад в квартире могут запретить сами члены ОСМД, говорит юрист. Если заведение откажется, надо идти в суд для принудительного исполнения. "Они могут и имеют право запретить там проводить то, открывать что-то, делать что-то. Если они это примут общее решение, то это решение будет необходимо для выполнения", — говорит адвокат Богдан Кушнир.

Жители дома собираются обращаться в прокуратуру, чтобы там проверили законность предоставления лицензии частном саду. Директор учреждения пошла в полицию. Она жалуется, что ОСМД препятствует ее предпринимательской деятельности.

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