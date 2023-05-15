Фирташ получил подозрение в совершении преступления: что известно

Одиозный олигарх Дмитрий Фирташ получил от Службы безопасности Украины и Бюро по экономической безопасности подозрение в совершении преступления.

Об этом сообщил источник ТСН.ua в правоохранительных органах.

Как сообщают наши источники, СБУ и БЭБ сегодня, 15 мая, вручают подозрения самому Фирташу и 8 топ-менеджерам его компаний. С утра проходят обыски у руководителей фирм олигарха ("РГК", "Есть энергия") и облгазов.

Правоохранители разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объемов. Искусственный дефицит покрывали за счет государственного газа, а деньги оседали в карманах Фирташа.

По данным наших источников, за семь лет такая схема нанесла ущерб бюджету страны на 18 миллиардов гривен.

Напомним, на днях в здании Киевского городского совета производилось обыск Территориальное управление Государственного бюро расследований. Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко отметил, что видеозапись следственных действий, а также работу журналистов во время проведения правоохранители запретили.

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