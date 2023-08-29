Фитнес-тренер из Полтавы унижал и плевал в военных: что известно о скандале

Фитнес-тренер из Полтавы Роман Заволока регулярно унижал военных ВСУ: он обвинял их в "убийствах оккупантов", а на раненого военного Александра Мацька — плюнул и обозвал его "придурком". После скандала фитнес-тренером заинтересовалась полиция, а Полтавский областной ТЦК и СП обратился в СБУ.

ТСН.ua узнал подробности дела о скандальном фитнес-тренере из Полтавы Романе Заволоке.

Роман Заволока обижал военных и хвастался этим в соцсетях

Фитнес-тренер из Полтавы Роман Заволока регулярно снимал видео, на которых он провоцирует военных в городе. В июле житель Полтавы в соцсетях опубликовал видео, на котором обвиняет защитников Украины в "убийствах российских оккупантов за деньги". На кадрах он провоцирует военных и показывает средний палец.

Заволока провоцирует военных

На одном из видео фитнес-тренер набросился на военного Александра Мацько. Роман Заволока и его друг высмеяли ветерана войны из-за того, что у него дрожали руки. А когда тот рассказал им, что это из-за контузии, которую он получил на фронте, то фитнес-тренер из Полтавы заявил ему: "Ты придурок, сам попался на крючок".

После этого Заволока еще и плюнул в военного. Это вызвало резонанс у общественности, и тогда фитнес-тренер из Полтавы стал "известным".

Фитнес-тренер из Полтавы обозвал и плюнул в раненого воина ВСУ

Реакция раненого военного Александра Мацька, которого оскорбил фитнес-тренер

Старший солдат Александр Мацько, которого унизил фитнес-тренер из Полтавы Роман Заволока, рассказал, что своим поведением тот оскорбил не только его, но и раненых и погибших защитников Украины.

"Он обидел не меня, если бы я просто шел в гражданской форме — он на меня бы не обратил внимание. Он обидел всех тех ребят, которые сейчас воюют, всех тех ребят, которые сейчас в госпиталях, всех ребят, которые сейчас похоронены. И одна из наших обязанностей в ТЦК – это ездить на похороны, это почетный караул, это почетный салют... Он обидел и тех ребят, даже тех, которых нет в живых. Я считаю, что этот человек недостоин служить в армии. И в "наказание" его послать в армию – я с этим не согласен", — сказал он.

На фото: военный Александр Мацько и фитнес-тренер Роман Заволока

Александр Мацько рассказал о конфликте с фитнес-тренером из Полтавы

Александр Мацько также рассказал подробности конфликта. Он отметил, что не планировал вручать повестку фитнес-тренеру Заволоке, а просто заметил, что его снимают. Мацько отметил, что из-за военного положения это запрещено делать и он хотел ребятам сделать замечания.

"Во время оповещения в городе Полтава местного населения о мобилизации, выдачи повесток мы увидели, что нас снимают на видео двое парней. Сначала они себя как-то неадекватно вели, похоже как немножко наркоманы, какие-то "дьорганые", "сепаные", одетые соответственно. Я решил подойти и предупредить их, что военных снимать запрещено, сейчас военное положение. На что сразу нарвался на хамство, грубость, нецензурную лексику. Там не все на видео есть, что он сбросил, потому что он выключал телефон. И я не все успевал снять, потому что я как раз полицию вызвал, отходил", - говорит работник ТЦК и СП.

Александр Мацько отмечает, что фитнес-тренер оскорблял не только его, но даже раненых военных, которые точно не раздают повесток.

"Пока я отходил, он еще ребятам много чего рассказал... То есть парень решил хайпануть, не знаю, он там лайки собирал, хотел репостов, или хочет денег заработать... Если бы это было один раз, это еще было бы понятно. Но это не впервые, это уже в течение месяца он постоянно терроризирует наши наряды... И кроме того, пристает к ребятам просто обычным, которые идут в форме... которые приехали из отпуска, или из госпиталя. У нас в Полтаве госпиталь, в центре города почти, и ребята выходят себе кофе купить, пирожок, просто прогуляться по городу... Он их тоже трогал", - отмечает военный.

Как известно, Александр Мацько защищал Украину с 2016 года. В прошлом году на Харьковском направлении он получил тяжелое ранение и имеет вторую группу инвалидности. После этого его перевели на службу в ТЦК и СП.

Полтавский областной военкомат уже обратился в СБУ

Полтавский областной ТЦК и СП отреагировал на скандал. Там сообщили, что уже обратились в СБУ.

"Именно по статье 435-1 – оскорбление чести и достоинства военнослужащего и статьей 436-2 Уголовного кодекса Украины было направлено представление в Службу безопасности Украины от имени ТЦК. К тому же сразу после инцидента военнослужащие вызвали полицию, правда правонарушитель отказался их ждать и скрылся. Подозрение по статье статьи 173 КУоАП Романа Заволока уже объявлено, Александр Мацько и другие военнослужащие уже дают против него показания", — говорится в сообщении.

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Реакция полиции на действия фитнес-тренера из Полтавы

В полиции Полтавской области сообщили, что они устанавливают обстоятельства произошедшего в Полтаве. Там было возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об открытии уголовного производства против фитнес-тренера Заволоки.

Фитнес-тренер из Полтавы Роман Заволока: что известно о нем

Известно, что Роману Заволоке 27 лет. Он родился и проживает в городе Полтава. Мужчина, вероятно, работает тренером в одном из спортивных клубов.

Роман Заволока / Фото: Фото из социальных сетей

В социальных сетях у фитнес-тренера есть страницы, на которых он позиционирует себя как "борец с системой". Блогер выступает против мобилизации и откровенно провоцирует военных.

Напомним, майор ВСУ Виктор Трегубов рассказал, что фитнес-тренером из Полтавы должна заниматься не полиция, а СБУ.

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