Фицо сделал неожиданное заявление об Украине

Роберт Фицо / © Facebook Роберта Фицо

Словакия не будет той страной, которая будет тормозить вступление Украины в Европейский Союз — это заявил сегодня премьер Словакии Роберт Фицо во время встречи с премьером Украины Юлией Свириденко.

Сегодня в Кошице чиновники обсудили ряд вопросов — в частности, энергетической безопасности, оборонного сотрудничества и развития инфраструктуры. Также речь шла об использовании замороженных российских активов и восстановлении Украины.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марички Кужик.

Оборонное сотрудничество между Украиной и Словакией выходит на новый уровень — об этом сейчас заявила премьер Юлия Свириденко. Речь идет о создании долгосрочных контрактов на поставку оружия Украине и одновременно о развитии оборонно-промышленного комплекса Словакии. Подробности договоренностей не разглашают, впрочем, по словам Свириденко, разговор с Робертом Фицо был конструктивным. Большинство украинских предложений — поддержаны. Прежде всего в сфере энергетики.

«Наши команды в части энергетики достигли заметного успеха. Все наши договоренности зафиксированы в дорожной карте. Мы ценим ваше решение о выделении дополнительных средств на поддержку энергетической инфраструктуры и укрытий», — говорит Юлия Свириденко.

Отдельная часть переговоров о замораживании российских активов. Свириденко отметила: Украина ожидает поддержки Словакии, чтобы средства направить на закупку вооружения. Речь шла также об усилении санкционного давления на Россию. Отдельно словацкий премьер подчеркнул: Словакия не будет тормозить процесс вступления Украины в Европейский союз.

«Мы говорили о наших негативных взглядах, хотя мы уважаем украинских людей и членство в НАТО. С другой стороны мы четко и твердо говорим „да“ европейским амбициям, которые касаются членства в европейском союзе. Мы готовы поделиться всем нашим опытом», — говорит Фицо.

Фицо заявил, что сейчас в процессе подготовки так называемая дорожная карта сотрудничества с украинской стороной. Сегодня же чиновники уже подписали ряд документов. В частности, о трудовой миграции, техническом и финансовом сотрудничестве, обмене помещениями для дипломатических представительств, а также о новациях на пограничных пунктах пропуска.

«Протокол который мы подписали между правительством Словакии и правительством Украины, будет развит пункт пропуска между Ужгородом и Вишне-Немецке. У нас уже открывается пешеходная часть пункта пропуска и увеличивается грузовая часть», — говорит Алексей Кулеба.

Юлия Свириденко считает — было бы целесообразно открыть в Словакии украинскую школу, ведь здесь проживает много беженцев. Фицо инициативу поддержал.

«Мы договорились о том, что в городе с наибольшей украинской общностью, а именно детей, это Братиславе, мы будем работать над созданием украинской лингвальной школы, словацкого английского, есть несколько таких сценариев», — говорит министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Роберт Фицо заявил: стремится быть хорошим соседом для Украины, но одновременно хочет сохранять нормальные отношения со всеми странами, в частности с Россией. Несмотря на это, оба премьера назвали переговоры конструктивными и результатами довольны.

