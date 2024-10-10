Физиогномист о главе МСЭК с миллионами долларов: "Возможно, хочет больше, чем имеет"

После того, как по решению Печерского райсуда столицы глава Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяна Крупа была отправлена под стражу, пользователи соцсетей обратили внимание на ее взгляд. Кому-то он показался проявлением уверенности в себе, некоторые пользователи соцсетей, наоборот, расценили его как проявление растерянности.

ТСН.ua обратился к профессиональному психологу и физиогномисту Наталии Марченко (специалисту, использующему специальные методы для определения типа личности и особенностей поведения с помощью анализа внешних черт лица и его выражения – Ред.) с просьбой проанализировать личность Татьяны Крупы.

"Начнем с синяков под глазами. Конечно, мы можем аргументировать это возрастом, но я буду рассматривать это со стороны отражения психики на наше тело, — говорит Наталья Марченко. — Синяки под глазами — это проекция печени. Задача печени — очищать кровь от токсичных веществ (читайте от токсических ситуаций, в которых человек находится или создает). Печень вырабатывает желчь – пищеварительный секрет, активизирующий пищеварение. Соответственно, влияние злости, агрессии гнева на печень очень сильное. Чем больше человек ощущает злобу, тем хуже печенке и тем больше проекция на лице в виде синяков. Кроме этого, синяки — это потеря силы и очень сильное истощение себя. И самое интересное! Если человек может так истощать себя, то то же самое он может делать с другими. Самоотношение является паттерном поведения, которое мы ретранслируем в мир".



К этому специалист добавляет следующее: "К факторам накопления и обогащения (в чем обвиняют главу МСЭК) я бы отнесла несколько показателей, которые мы можем видеть на лице:

• Носогубка, входящая в рот. Она объединяет информационную часть с зоной достижений своих целей. Такой показатель может указывать в первую очередь на материальную ориентированность и заинтересованность в своей деятельности.



• Развитые, словно немного опухшие щеки, могут указывать на то, что человек больше накапливает, чем отдает.



• Нижняя губа, лежащая на "валике", может свидетельствовать о том, что человек ориентирован на "захват территорий", так мы называем это в физиогномическом анализе. То есть человек проактивен в плане достижений своих целей.



• Морщины, идущие от уголков рта ниже подбородка. Они возникают тогда, когда человек может быть нацелен на более амбициозные цели. Масштабируется в своих желаниях.



• Вертикальные складки над верхней губой. Этот показатель можно трактовать в двух вариациях. С одной стороны – это могут быть блокаторы, которые уже инстинктивно ограничивают расширение зоны захвата, с другой – это скупость".



По словам Натальи Марченко, из интересного, что еще бросается в глаза, это то, что нижняя губа прячется.



"Губы — это зона ощущения, проявления эмпатии. Нижняя губа отвечает за работу. Если на ранних фото у Татьяны нижняя губа более проявлена (до ситуации с обысками – Ред.), то на фото из суда ее почти не видно. Это означает то, что человек себе запрещает чувствовать или выбирает этого не делать, опирается на логические доводы", – говорит Наталья Марченко.



Кроме того, специалист говорит о следующем: "За авантюризм отвечает носогубный желобок, это расстояние от носа до губы. Чем он выше — тем больше склонность у человека идти на риск, создавать авантюры или поддаваться на них.



Развитый говорительный подбородок — помогает хорошо вещать, выступать, т.е. наделяет человека превосходными ораторскими качествами. Учитывая эти показатели, можно выдвинуть гипотезу, что у руководительницы МСЕК есть запрос на расширение своего влияния, получения большего, нежели она имеет, достижения желаемых материальных целей, пополнение существующего состояния".



Резюмируя, Наталья Марченко говорит: "С другой стороны, к этому (всему вышесказанному) стремится большое количество людей и в принципе в этом нет ничего плохого, пока действия не нарушают действующее законодательство. Вопрос в другом. Как именно человек этого достигает и какие действия, принципы (или их отсутствие) на своем пути использует?"

Обыски у чиновников в Хмельницком

В Хмельницкой области ДБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сына, руководителя облуправления Пенсионного фонда, на незаконном обогащении на миллионы долларов. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 млн долларов в разных валютах.

Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке: в шкафах, ящиках, нишах. По данным ДБР, во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.

На днях Печерский районный суд Киева отправил Татьяну Крупу под стражу. Вместе с этим адвокат подозреваемой Анжелика Моисеева публично сообщила о следующем: "Подозрение, объявленное Татьяне Крупе, необоснованно и не подкреплено никакими доказательствами. Сторона обвинения не предоставила суду доказательств причастности моей клиентки к инкриминируемому ей преступлению, а именно сообщение о подозрении имеет очевидные юридические дефекты".

По словам адвоката, защита Татьяны Крупы обратится в апелляционную инстанцию с требованием отменить взятие под стражу.

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Ранее сообщалось о том, что муж руководительницы МСЭК прокомментировал миллионы.

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