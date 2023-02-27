Флаг Украины в Севастополе: военный рассказал о реакции оккупантов и деталях диверсии на железной дороге

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, в оккупированном Севастополе партизаны установили украинский флаг над арками на Графской пристани города. Это самый центр города, район Южной Бухты, где обычно швартуются военные корабли Черноморского флота РФ.

Представитель Центра национального сопротивления и боец Сил специальных операций рассказал, как на эти акции отреагировали оккупанты и какое сейчас настроения у крымчан, а также сообщил детали диверсии партизан на железной дороге в Крыму.

Так, по его словам, после диверсий на железной дороге оккупационные власти полуострова сказали в начале, что это повреждение грузовым поездом. Однако после того, как появилась фотография в Сети, они поняли, что подобная легенда не подойдет.

"Потому что там понятно, что там куска пути нет. Соответственно, они уже коммуницируют, что это просто отрезанный кусок железной дороги, но не акцентируют внимание, что это какая-то партизанщина. Условно, обычное бытовое преступление или кто-то пошел на бутылку водки отрезал кусок, но мы же понимаем и мы знаем кто это работает, как это работает и это будет продолжаться. Это на сегодняшний день наше подполье, которое разворачивается в Крыму", - пояснил он.

Спикер Центра национального сопротивления также рассказал, что в Крыму есть сдвиги относительно того, что жители полуострова не хотят быть под российской оккупацией. Люди ждут освобождения Крыма.

"В прошлом году в Крыму был проведен ряд исследований Москвой, Кремлем. И поняли, что никто не будет становиться на сторону России во время боев за Крым. Это на сегодняшний день большая проблема для Москвы, для Кремля, что они понимают, что никакой поддержки среди гражданского населения нет. За эти девять лет люди поняли, что такое Россия, что такое "Русский мир", — подчеркнул он.

Боец ССО также рассказал, что после начала полномасштабного вторжения кризис дошел до Крыма. Сейчас там, как и на оккупированной части Луганщины, россияне используют всю гражданскую инфраструктуру под нужды своих солдат.

"На самом деле, по нашей информации, Аксенову обещали, что в Крыму будет ситуация другая. В Крыму он не будет иметь гуманитарного кризиса и сможет социально-политические настроения удерживать под контролем. Однако так не произошло. С конца прошлого года, в 2022-м, начали перепрофилировать тоже гражданские больницы на военные госпитали и отдавать предпочтение в обслуживании российским военным.Таким образом, по состоянию на февраль этого года, зафиксирован дефицит медикаментов для гражданского населения. Потому что все передается для военных. В декабре-январе месяце было сильное обострение новой волны COVID. Врачи не имели возможности обслуживать гражданское население, даже их разместить. Соответственно, количество случаев заболевания и смертей значительно увеличилось. Фактически сегодня Крым используют как место обслуживания российских солдат", — подчеркнул он.

Боец Сил специальных операций также сообщил, как помочь украинскому подполью в Крыму.

"Искать, ставить VPN на свой телефон, гаджет. Заходить на сайт Центра национального сопротивления, читать методички, каким образом можно присоединиться, присоединиться к движению сопротивления и выбрать свою позицию. Потому что я десятки раз повторяю, каждый может сопротивляться на своем месте", – резюмировал он.

Напомним, партизаны движения "Атеш" повредили в Крыму часть железнодорожного пути, в 12 км от станции "Симферополь". Из-за повреждения движение на железнодорожной ветке остановили и в дороге задержались три поезда сообщением Севастополь-Санкт-Петербург.

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