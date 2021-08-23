Флаги Украины запестрели в Мексике, Персидском заливе, Африке и даже столицы России

Флаги Украины запестрели в Мексике, Персидском заливе, Африке и даже столицы России

Напомнили агрессору об убитых им в Крыму и на Донбассе и под посольством России в Киеве.

День флага украинцы отметили по всему миру и в разных странах запестрели украинские цвета.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Сине-желтые 30-метровые флаги развернули в европейских столицах. Украинские флаги запестрели в Соединенных Штатах, Мексике, на юге Африки и на побережье Персидского залива.

В Греции воздушный шар пронес сине-желтое знамя над самым высоким высокогорным озером страны, а в Загребе украинский флаг поднялся на самое высокое здание хорватской столицы.

День государственного флага Украины отметили и в Москве — запустив в небо над Красной площадью желто-голубой флаг на воздушных шарах. Видео появилось в соцсетях, однако кто это сделал и как долго российская столица имела возможность рассматривать наш флаг — информации нет.

Новости мира: украинские флаги запестрели в разных уголках планеты

Напомнили агрессору об убитых им в Крыму и на Донбассе и под посольством России в Киеве. Там установили 150 сине-желтых флажков в память о пятнадцать тысяч погибших. Несмотря на мирный характер акции россияне усилили защиту здания — закрыли ставни наглухо и выставили дополнительную охрану.

На площади уже полгода стоит огромный билборд с напоминанием: Крым — это Украина. Несколько раз его пытались украсть. Поэтому флажки организаторы акции решили без присмотра не оставлять.

Новости Украины: в Киеве под посольством России установили 150 сине-желтых флажков

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