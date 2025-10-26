"Фламинго" вместо Tomahawk: Зеленский объяснил, как Украина финансирует собственные ракеты

Владимир Зеленский / © Associated Press

Соединенные Штаты, похоже, в ближайшее время не планируют давать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Между тем производство отечественных ракет «Фламинго», очевидно, продвигается не такими темпами, как хотелось бы Силам обороны.

Удастся ли масштабировать производство наших «Фламинго», ведь для производства оружия нужны деньги, рассказал президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с нашей телеведущей Аллой Мазур эксклюзивно для ТСН.

«Была технологическая проблема на производстве „Фламинго“. Есть задержка с финансированием от решаемых партнеров», — пояснил глава государства.

По словам Зеленского, госзаказ будет полностью исполнен до конца года. Он заверил, что Украина нашла собственные ресурсы для проплаты и будет иметь определенное количество ракет, которое не разглашают. Более того: все довольны, как уже улетевшие ракеты сработали, пересказала слова президента Алла Мазур.

Ранее аналитик Дмитрий Снегирев подверг сомнению применение сверхмощного «Фламинго».

Нардеп Костенко в свою очередь заявил, что в ближайшее время невозможно изготовить 3 тысячи ракет «Фламинго», что ранее обещали власти.