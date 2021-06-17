Формула спирта на борде: в Ровно появилась необычная реклама местного университета

В вузе уверяют: употребление спиртных напитков не пропагандировали.

Формула спирта, а рядом надпись "Химия — это никогда не скучно": в Ровно разместили необычную рекламу национального университета.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 17 июня.

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Речь идет о Национальном университете водного хозяйства и природопользования. Объявления на бигборде, которое призывает поступать на обучение в местный вуз, подняло шквал обсуждения в соцсетях. Некоторые горожане возмутились таким обращение к абитуриентам. Мол, университет пропагандирует алкоголь. Другие назвали рекламу креативной. Мол, она привлекает внимание, а потому выполняет свою функцию.

На обсуждение отреагировали и в самом университете. В вузе довольны, что о нем теперь много говорят. Там уверяют, что употребление спиртных напитков не пропагандировали. Ведь С2Н5ОН входит, в частности, в состав дезинфекторов, парфюмерии и лекарств.

Новости Украины: Национальный университет в Ровно разместил рекламу, которая возмутила соцсети

Напомним, в подчинении Минобразования находится более 130 высших учебных заведений, в частности, классические университеты, академии, институты, консерватории. Вскоре в Украине начнется вступительная кампания.

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