Форум в Давосе приблизит победу: на сторону Украины стали и те, кто раньше предлагал уступить территории Москве

Здесь собралось более двух с половиной тысяч мировых лидеров, политиков и бизнесменов и второй год подряд — без россиян.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждают военную и экономическую помощь Украине, наше послевоенное восстановление и привлечение России к ответственности, а также будущее членство Украины в НАТО, за которое вместе с нами готовы бороться и ближайшие союзники: Польша и государства Балтии, говорится в ТСН.

Украинские дети, чья жизнь в постоянной опасности – виртуальные гости Всемирного экономического форума. Впервые с начала пандемии он проходит в привычное зимнее время и второй год подряд Украина – глава темы Давоса. “Какой будет жизнь в мире, если позволено бить из танков по атомным станциям? Как мир хочет добиться климатической нейтральности, если пока не остановил сожжение целых городов в Украине”, — спрашиваю во время своего выступления первая леди Украины Елена Зеленская.

В России нет табу – доносят украинские участники форума, варварский удар по многоэтажке в Днепре – этому последний наглядный пример. Один из самых преданных лоббистов интересов Украины министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис убежден: Украина победит, а для этого Запад будет присылать все более мощное оружие. Его огорчает только цена. “Мы могли бы это сделать прямо сейчас, но, к сожалению, будем ждать, пока Россия пересечет другие воображаемые красные линии, потому что это – Modus operandi, который избрали себе наши партнеры. Я всегда говорю, что оружие нужно присылать сейчас, потому что, к сожалению, единственное, что убеждает союзников его присылать – это новые смерти гражданского населения”, — говорит он.

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Финляндия — в последнее нейтральная страна, которую именно широкомасштабная агрессия России заставила стремительно взять курс на присоединение к НАТО — надеется, что в ближайшее время Германия провозгласит принципиальное решение и в Украину поедут первые "Леопарды". "Мы надеемся, что это решение будет принято, Финляндия однозначно готова принять участие в этих поставках", — говорит глава МИД страны Пекка Хаависто.

Как меняется взгляд мира, свидетельствует пример ведущего американского интеллектуала, лауреата нобелевской премии Генри Киссинджера. В мае прошлого года на этом же форуме он призвал Киев уступить территории в пользу Москвы. А Запад – надавить на Украину, чтобы ускорить мирное соглашение. Это вызвало большое возмущение и в Украине и за рубежом. Теперь бывший госсекретарь Соединенных Штатов уже за вступление Украины в НАТО. “Я был против членства Украины в НАТО, потому что я боялся, что оно начнет именно тот процесс, который мы сейчас видим. Но сейчас идея нейтральной Украины больше не имеет смысла. И в конце процесса, который я описал, он должен быть гарантирован НАТО в любых формах, которые может развить НАТО, но я считаю, что членство Украины в НАТО было бы его закономерным результатом», – говорит он.

Россия все чаще задумывается, как выйти из войны, сохранив лицо – говорит на полях Давоса польский президент Анджей Дуда. Выражение о "сохраненном лице" до сих пор любит ряд западных политиков, в частности президент Франции Макрон. Дуда настаивает: это недопустимо. “России нельзя разрешать сохранять лицо. Она не может выйти из этой войны с ощущением, будто добилась какого-то успеха. Россия должна проиграть эту войну, мы не перестаем настаивать здесь на этом. Они не могут выиграть эту войну, иначе они немедленно начнут следующую”, — убежден Дуда.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза погрузят экономику РФ в рецессию на десятилетие, а Украину Европа будет поддерживать столько, сколько потребуется. Последний 3-миллиардный транш в рамках пакета помощи на 23-й год – укрепит финансовую стабильность Украины, позволит выплачивать зарплаты и пенсии.

В то же время представители "Нафтогаза" договорились в Давосе о резервировании и финансировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине, чтобы пережить эту зиму. Однако без новых систем ПВО это не поможет, заявил мэр Киева Кличко: из-за новых российских ударов крушение энергосистемы в Украине может произойти ежесекундно. “Мы лоббируем усиление давления на государство террориста. Я уверен, что по итогам этой недели в мире станет больше активных и влиятельных сторонников создания трибунала по поводу российской агрессии и спецмеханизмов компенсации ущерба от войны за счет конфискованных российских активов”, — заявляет он.

Многочисленные посетители украинского дома в Давосе удостоверяются в необходимости наказания для страны-оккупантки. “Фокус здесь не только на сборе средств, но и на подчеркивании военных преступлений, которые совершает Россия против украинского народа. На Международном экономическом форуме крайне важно привлекать внимание к тому, что это влияет на каждого на этой планете, и мы должны держать на этом внимание до тех пор, пока Украина не победит”, — заявил посол UNITED24, астронавт Скотт Келли.

Напомним, Елена Зеленская в Давосе расплакалась, когда услышала о трагедии в Броварах.

Об авиатроше ей сообщили буквально перед началом одной из панелей Всемирного экономического форума, посвященной Украине. Узнав о падении вертолета, она спрятала лицо руками. Модераторы украинской панели объявили минуту молчания в память о погибших.

Свою речь Зеленская начала со слов о том, что сегодня – еще один очень грустный день и новые потери для Украины. Говорила первая леди около десяти минут. Было видно, что собраться было сложно.

Экономики ее речь не касалась: она благодарила европейцев за поддержку, и отмечала, что принципиальное значение сейчас имеет борьба за ценности и за человеческий капитал.

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