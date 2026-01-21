Форум в Давосе: скандальные заявления Трампа и почему это поставило на "паузу" важные соглашения с Украиной

Дональд Трамп / © Associated Press

Нынешний Всемирный экономический форум в Давосе проходит не под знаком инвестиций, а под знаком геополитического давления. Президент США Дональд Трамп прибыл в Швейцарию с запасным самолетом и ультиматумом: либо Европа соглашается на передачу Гренландии Соединенным Штатам, либо получает сокрушительные торговые тарифы.

Как «право сильного» вытесняет международное право и почему из-за этого отменено подписание стратегического плана для Украины — рассказывает специальный корреспондент ТСН в США Ольга Кошеленко.

Гренландия как рычаг давления

Давосский саммит приобрел скандальность еще до открытия. Дональд Трамп не отступается от намерения отобрать у Дании остров Гренландия, аргументируя это потребностями «национальной безопасности». Тех, кто не согласен, ожидают новые пошлины уже с 1 февраля.

Европейские лидеры воспринимают угрозы крайне серьезно. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на форуме, констатировал: наступил мир, где работает не закон, а сила.

Эммануэль Макрон, президент Франции: «Конкуренция со стороны США с помощью соглашений, которые подрывают наши интересы, требуют уступок и стремятся подчинить Европу, являются принципиально неприемлемыми. Тем более, когда они используются как рычаг давления против территориального суверенитета».

Публичное оскорбление Макрона и «частные письма»

Трамп ответил в своем стиле: он обнародовал в соцсети Truth Social частное письмо от Макрона, в котором тот приглашал коллегу на ужин в Париже для урегулирования споров. Американский лидер публично отверг предложение, намекнув, что Макрон скоро потеряет власть.

Дональд Трамп, президент США: «Нет, я этого не буду делать, потому что Эммануэлю недолго пробудет. Он мой друг, хороший парень, мне нравится Макрон, но он недолго пробудет, как вы знаете. У меня встречи с людьми, которые непосредственно вовлечены».

Последствия для Украины: «План процветания» на паузе

Напряжение между США и ЕС ударило и по Киеву. Как сообщает издание Axios, из-за конфликта вокруг Гренландии было отменено подписание «плана процветания» между Украиной, США и Евросоюзом.

Президент Владимир Зеленский пока не анонсировал поездку в Давос, хотя не исключил ее, если это принесет реальные результаты, а не «пустую политику».

Владимир Зеленский, президент Украины: «Ракеты для ПВО нужны каждый день. Оборудование для восстановления нужно каждый день. Если формат Давоса это обеспечит — Украина будет там представлена».

Сейчас на форуме работают представители Украины: Рустем Умеров, Давид Арахамия и Кирилл Буданов. Последний, выступая на панельной дискуссии, призвал союзников прекратить распри.

Кирилл Буданов, глава Офиса президента: «Пожалуйста, будьте с нами. Давайте отклоним все эти недоразумения, мобилизуемся и доведем дело до конца. Раздоры внутри не помогут».

Российский след в кулуарах

Пока Трамп спорит с европейцами, в кулуарах Давоса заметили путинского посланника Кирилла Дмитриева. Он провел встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Уиткофф уже назвал эти переговоры «очень позитивными», что только добавляет тревоги европейским столицам.

