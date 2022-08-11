Фосфорные бомбы и кассетные боеприпасы: какое запрещенное оружие использует Россия против украинцев и последствия (фото, видео)

Россия, которая уже 8 лет ведет войну в Украине и совершила новое циничное полномасштабное нападение 24 февраля, совершила немало преступлений и неоднократно применяла запрещенное оружие, в частности, и для обстрелов гражданского населения.

Российские оккупационные силы сознательно обстреливают гражданскую инфраструктуру украинских городов и гуманитарные коридоры, произвольно убивают и пытают гражданских людей, насилуют женщин и детей, оставляют граждан без медпомощи, подвергают человечеству катастрофу, захватам Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций. Армия РФ, совершая варварские атаки по Украине, не пренебрегает и использованием запрещенного оружия, преследуя цель уничтожить как можно больше мирных украинцев.

Какое и когда запрещенное оружие использовала армия РФ на территории Украины от 24 февраля, читайте в материале ТСН.ua.

Международное гуманитарное право требует от сторон конфликта различать гражданских и военных, а также гражданские и военные объекты. Однако с 2014 года стражи порядка неоднократно фиксировали использование российскими оккупантам запрещенных средств поражения в районе проведения АТО/ООС. После начала широкомасштабного вторжения эти военные преступления совершаются оккупантами по всей линии фронта.

Россияне, которых Путин отправил воевать против Украины, используют множество разновидностей опасного оружия против нашего государства. Речь идет о:

Кассетных боеприпасах – состоят из сотен мини-бомб, которые в результате взрыва разлетаются на огромные площади. Часто жертвами этого неприцельного оружия становятся гражданские, в частности дети. Правозащитная организация Human Rights Watch фиксировала многочисленные факты применения кассетных боеприпасов Россией по украинским городам.

– состоят из сотен мини-бомб, которые в результате взрыва разлетаются на огромные площади. Часто жертвами этого неприцельного оружия становятся гражданские, в частности дети. Правозащитная организация Human Rights Watch фиксировала многочисленные факты применения кассетных боеприпасов Россией по украинским городам. Термобарических боеприпасов – боеприпасы на основе газовых или аэрозольных смесей, проникающих внутрь зданий, наполняют помещение и лишь затем взрываются. Россия активно использует системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" с термобарическими боеприпасами.

– боеприпасы на основе газовых или аэрозольных смесей, проникающих внутрь зданий, наполняют помещение и лишь затем взрываются. Россия активно использует системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" с термобарическими боеприпасами. Зажигательном оружии (термитные боеприпасы) – боеприпасы на основе химических соединений, которые после срабатывания вступают в реакцию с температурой до 3000 С и выжигают все, на что попадают. Зачастую их называют фосфорными боеприпасами.

Кассетное оружие

По словам военного эксперта Олега Жданова, армия РФ применила в Украине уже все типы кассетного оружия, которые есть у них для реактивных систем залпового огня. Россия активно применяет кассетные боеприпасы преимущественно реактивных систем залпового огня, прежде всего "Ураган" и "Смерч" для бомбардировок Днепропетровщины, Харьковщины, Николаевщины и других городов.

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Использовать запрещенное оружие РФ начало с первого дня полномасштабного вторжения. Так, 24 февраля для поражения Центральной городской больницы города Угледар Россия использовала баллистическую ракету серии 9М79 "Точка" с кассетной боеголовкой 9Н123. Эта атака привела к гибели четырех и ранению 10 гражданских лиц, повреждению здания больницы, автомобиля скорой помощи и гражданских автомобилей.

На днях россияне опять же обстреливали Украину из РСЗО. Атаковали они Харьков, убив одного человека и ранив еще одного человека. Подобная атака была 3 августа, когда армия РФ обстреляла прифронтовой Чугуев из РСЗО, по предварительным данным кассетными снарядами "Ураган". Среди пострадавших были, в том числе, и граждане Российской Федерации.

Кроме того, активно готовят оккупанты и по Донецкой области, где также используют запрещенное оружие. Так, в июле только за сутки Россия 29 раз ударила по Донецкой области запрещенным оружием. Враг обстреливал мирное население из авиации, артиллерии, ЗРК С-300, ракет, реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган". В результате атак среди гражданского населения тоже были погибшие и ранены.

Запретное оружие, которое использует Россия в Украине / Фото: Национальная полиция Украины

Последствия использования запрещенного оружия / Фото: Национальная полиция Украины

Разбомбленный россиянами дом / Фото: Национальная полиция Украины

Разбомбленный россиянами дом / Фото: Национальная полиция Украины

Оккупанты регулярно обстреливают Днепропетровщину запрещенными "Градами". Так, в ночь на 11 августа августа россияне трижды обстреляли Никопольский район "Градов", было зафиксировано. 120 прилетов, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

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"Градами" обстреляли россияне Никопольский район и 9 августа. Враг направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов.

"Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах", — написал председатель ОВА Валентин Резниченко.

Но эти удары не единичны. Еще 12 мая 2022 россияне обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами село Большая Костромка Днепропетровской области. В результате обстрела один человек погиб, есть раненые.

Оружие, которым Россия обстреляла Днепропетровщину / Фото: Facebook/Національна поліція - Дніпропетровська область

То, что оккупанты используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения, они сами подтверждают в разговорах с родными и другими оккупантами. В одном из разговоров, который удалось перехватить СБУ, захватчик говорит:

"Да все ждут, когда Володьку (Путина. — Ред.) это все зае*б*, он войска выведет и "Тополь", нах*й, сюда набрасывает. А так, видишь, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда".

Фосфорные боеприпасы

Россия использовала фосфорные бомбы: в марте в боях за Киев и Краматорск, а также в мае против оборонных на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Так, 14 мая россияне, которые не могли захватить "Азовсталь", сбросили на завод запрещенные фосфорные бомбы, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Уже в июле с аэродрома Бильбек россияне обстреляли фосфорными бомбами остров Змеиный, подтвердил это главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар.

Применяли фосфорные бомбы россияне и в Луганской области.

В Запорожской области российские оккупанты обстреляли село Новоданиловка фосфорными бомбами, сообщал спикер областной военной администрации Иван Арефьев.

Российская авиация применяла и осколочно-фугасно-зажигательные авиабомбы ОФЗАБ-500, в том числе при обстреле Чернигова. Это подтвердил сам пилот сбитого над Черниговом Су-34 майор ВС РФ.

"О, фосфор полетел": оккупант рассказывает отцу, что орки Использование фосфорных боеприпасов подтвердил еще один оккупант, рассказавший это отцу. Тот в свою очередь напомнил захватчику, что это запрещено Конвенцией, но он ответил: "Папа, ты знаешь сколько здесь всего используем, что запрещено в принципе".

Мины

Российская оккупационная армия, кроме того, что активно применяет запрещенное международными конвенциями вооружение, минует территорий, а еще закладывает мины даже в трупы людей.

Как отмечается в Telegram-канале "Оперативный ВСУ, среди наиболее часто используемых — противопехотные мины ПОМ-3 с сейсмодатчиками. Это также МОН-50, МОН-100, ПМН-2.

Делают они это, чтобы убить людей в несколькометровом радиусе, в лучшем случае причиной тяжелого увечья.

В настоящее время россияне захватили Запорожскую АЭС и шантажируют весь мир — они обстреливают и минируют объекты ЗАЭС, делая все, чтобы возможность ядерной опасности становилась все более реальной.

Как сообщалось, в ночь на 10 августа по Николаеву россияне ударили кассетными боеприпасами.

Напомним, военный эксперт рассказал, применит ли Россия ядерное оружие в войне против Украины.

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