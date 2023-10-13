Фосфорные бомбы и ожесточенные бои: что известно об обострении вокруг Авдеевки и почему враг так уцепился за нее (видео)

Враг применяет против ВСУ запрещенное оружие на Авдеевском направлении и хочет взять город в "котел".

Российские войска пытаются прорваться к Авдеевке 13 октября, так что ожесточенные бои и обстрелы на этом направлении не утихают. Оккупанты атакуют ВСУ уже даже запрещенными фосфорными боеприпасами, а сам город фактически стирают с лица земли. Почему захватчики так уцепились за Авдеевку? Объяснение этому дали военные и эксперты.

ТСН.ua собрал последние новости о ситуации на Авдеевском направлении, фото, видео и оценки, почему россияне активизировались там.

Ситуация на Авдеевском направлении

По свежей информации от Генштаба ВСУ на утро 13 октября, российская армия на Авдеевском направлении не оставляет попыток прорвать украинскую оборону, однако безуспешно. Украинские войска в течение суток отразили более 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Также сообщается, что захватчики нанесли по Авдеевке авиаудары.

В то же время выложенные в Сеть видео от украинских военных свидетельствуют, что враг уже прибег к применению запрещенного оружия на Авдеевском направлении. Так, 12 октября россияне атаковали украинских защитников зажигательными фосфорными боеприпасами, запрещенными международными конвенциями.

На Авдеевском направлении россияне атаковали ВСУ фосфорными боеприпасами

Также читайте Сколько будет продолжаться война в Украине и от чего это зависит: Мусиенко назвал факторы

Украинский журналист Василий Пехньо опубликовал видео из Авдеевского направления, которым поделились украинские бойцы. Он отметил, что "россияне продолжают лезть на Авдеевку". На кадрах видны вражеские колонны, атакующие окрестности города, но и получающие "горячий" ответ от ВСУ. По словам журналиста, вокруг Авдеевки – кладбище вражеской бронетехники.

Это видео прокомментировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что в районе Авдеевки "продолжается аннигиляция российских оккупантов".

"Эпическое наступление РОВ (российских оккупационных войск – ред.), которое с первых часов вылизывала российская пропаганда как не имеющее аналогов в мире, и чуть ли не стало окружением Авдеевки, превратилось в бойню", – написал Коваленко в Сети.

На Авдеевку сунут колонны вражеской техники: ВСУ показали, как разбираются с ними

Что происходит в самой Авдеевке

Что касается самой Авдеевки, то враг фактически стирает город с лица земли. Доказательства снял на видео украинский военный, который привез местным жителям хлеб и корм для животных. На кадрах зафиксированы многочисленные разрушенные многоэтажки и частные дома, а также груды российского железа, которое местные складывают на мусорнике.

"Авдеевку стирают": появилось видео из разрушенного врагом города

Реакция Зеленского на обострение вокруг Авдеевки

На фоне обострения вокруг Авдеевки президент Украины Владимир Зеленский сообщил 12 октября, что ВСУ держат свои позиции вокруг города. Он также показал фото оттуда.

"Авдеевка. Держим позиции. Именно украинская смелость и единство определяют, как завершится эта война. Должны все об этом помнить", — подчеркнул глава государства в коротком сообщении.

Боевые действия вокруг Авдеевки/Фото: Олег Пальчик

Боевые действия вокруг Авдеевки/Фото: Олег Пальчик

У россиян большие потери в районе Авдеевки

В отчете американского Института изучения войны сообщается о больших потерях российских войск в живой силе и технике под Авдеевкой. В частности, в течение 10-12 октября ВСУ уничтожили 33 вражеских бронемашины и 15 танков.

Аналитики считают, что некоторые машины были потеряны россиянами из-за собственных ошибок в управлении, но основная часть была все же уничтожена украинскими бойцами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне гибнут штабелями! Прямое включение из-под Авдеевки!

В отчете отмечается, что захватчики не сделали выводов из предыдущих наступательных операций, в частности под Угледаром в феврале 2023 года, или под Киевом в феврале-марте 2022 года, когда ВСУ уничтожали большое количество беспорядочно наступавшей техники.

Почему россияне уцепились за Авдеевку

Военный эксперт Петр Чернык объяснил, что российские войска активизировались в районе Авдеевки, потому что хотят показать хоть какие-то "победы". Все дело в Бахмуте, ведь ситуация там движется к оперативному окружению.

"Они (оккупанты – ред.) не могут его (Бахмут – ред.) проиграть ни при каких условиях – он политический. Как только Бахмут будет окружен и та группировка будет уничтожена, а еще лучше – чтобы несколько тысяч россиян сдались в плен – это будет для них мегапоражение. Они пытаются делать все возможное, чтобы этого не произошло. Именно так нужно смотреть на их наступательные действия как на Купянско-Лиманском направлении, так и на Авдеевском", — пояснил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Захватить до Нового года! Какие планы у Кремля по Авдеевке? | Коваленко

По оценкам Черныка, россиянам важно дождаться плохой погоды, и тогда ситуация на фронте может утихнуть. А это необходимо президенту РФ Владимиру Путину перед выборами весной 2024 года.

"Путину нужно относительное спокойствие на начало весны перед выборами и хоть какие-то "победы". Россияне не добьются успеха, но своей аудитории продадут все, что угодно", – убежден эксперт.

Бойцы ВСУ в Авдеевке / Фото: expressen.se

Враг хочет взять Авдеевку в кольцо

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал в теле-эфире, что оккупанты преследуют цель – достичь стратегических успехов на фронте, и пытаются взять Авдеевку в кольцо.

"Противник пытается взять в кольцо (Авдеевку – ред.) или осуществить оперативное окружение, в народе – "котел". Если посмотреть на фланги – северные и южные, то расстояние между ними в районе Авдеевки всего 10 километров. Поэтому у них такой соблазн военный, тактический, если введут свои резервы — а они завели целую бригаду на Авдеевское направление, — то какими-то усилиями можно все это сомкнуть, достичь "котлов", которые никак у них не получается сделать", — рассказал Романенко.

По его оценкам, если враг продвинется на Авдеевском направлении, то угроза уже возникнет для Марьинки в Донецкой области.

"В совокупности они здесь сосредоточили такой уровень силы и пытаются реализовать эти планы, чему мешают наши Силы обороны и активно противодействуют им", – заметил Романенко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Военный эксперт разъяснил, почему россияне именно сейчас взялись за Авдеевку

Читайте также: