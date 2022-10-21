Фотоаппарат из Бучи стал доказательством преступлений рашистов: как ВСУ наказали их и нашли владельцев камеры

Это одна из тех историй, которая вернет веру в то, что преступления не остаются без справедливого наказания.

История об оккупации, мародерстве и заслуженном возмездии началась в Буче, где российские десантники обокрали дом одной из здешних семей. Среди ворованных вещей был и фотоаппарат. Хозяева когда-то купили его для путешествий, но даже не могли представить, какое путешествие ждет эту камеру.

Как украденный решистами фотоаппарат стал доказательством их преступлений и как украинские бойцы искали его настоящего хозяина, говорится в сюжете ТСН.

Российские преступники во время нашествия в Буче ограбили семью Имамовых, среди прочего, украв у них фотоаппарат. После всех злодеяний оккупанты заблудились в Луганской области. Произошло это в конце весны, когда война была в самом разгаре.

Тогда вблизи разрушенной боевиками Попасной за окружающие городки и шахтерские поселения сражались воины из 24 механизированной бригады имени короля Даниила. В тот день, когда началась эта история, к их позициям подъехала вражеская машина российского десанта.

Вражеская боевая машина десантников, скриншот с видео

Как рассказал украинский военный Сергей Мазорчук, боевая машина оккупантов странным образом попала к ним в тыл, на каком-то из направлений она прорвалась. Эту вражескую технику украинские аэроразведчики зафиксировали и передали информацию пехотинцам, которые и уничтожили оккупантский экипаж, а их разбитая машина стала трофеем защитников.

После осмотра подбитой вражеской БМД стало ясно, что свою смерть в Луганской области нашли ульяновские десантники.

Кроме их личных вещей они везли еще и краденые. Среди найденного был и фотоаппарат. Последние 11 фотографий – незамысловатая жизнь оккупантов. На фотографиях россияне едят, смеются, вешают форму на деревьях. Из фотографий видно, что они не умели фотографировать.

Еще 9 сотен фотографий на камере – это то, что оккупанты то ли поленились, то ли не умели удалить. На фотографиях была счастливая семья, путешествующая по миру.

Украинским бойцам удалось идентифицировать, что владельцы камеры были родом из Киевской области. Бойцы 24-й бригады решили, что есть шанс вернуть хозяевам их имущество, но переживали только, удалось ли людям с фото уцелеть.

"После тех событий, которые там произошли, мы переживали, чтобы они были там все живы", – говорит военный ВСУ.

Фотографии выложили на официальной странице бригады в соцсетях и с просьбой: "Помогите найти".

Эти снимки заметили друзья владельца камеры и написали ему из Польши: "Тебя ищут, нашелся твой фотоаппарат".

Как выяснилось, владельцем камеры является Миршад Имамов – узбек, всю жизнь проживший в Душанбе, столице Таджикистана. В 90-х ему уже приходилось бежать от войны, когда в его родном городе разожгли конфликт. В 1999 году он забрал семью во Львов и остался в Украине. По его жизненному плану, дом в Буче должен был стать утешением на пенсии.

Миршад хорошо помнит тот день, когда враг пришел к нему в дом в Буче. Россияне наставили на его 24-летнего сына автомат, ведь заметили в его руках телефон и сразу решили, что он – корректировщик. Жена Миршада, Муаттара, бросилась на оккупантов. Женщине приходилось объяснять, что Интернета нет, поэтому и данные передавать сын никак не мог.

Россияне разбили жилье семьи, бросали ножи в мебель. Сколько вещей исчезло из дома Миршада, он сосчитать до сих пор не может. Также дом пережил прилет двух авиабомб.

Рожина уже полгода делает ремонт в своем доме, чтобы привести его в порядок после пережитой оккупации.

Бойцам 24 бригады удалось встретиться с Миршадом, чтобы передать утраченный фотоаппарат. Первое, что воины сказали, они – отомстили. За нервы, страхи и ущерб его семье. Бойцы вернули камеру, которую возили с собой 4 месяца.

Военные показали Миршаду на камере фото оккупантов, чтобы заверить – эти больше не придут.

Эта история также завершилась фотосессией, только уже с владельцем камеры и бойцами ВСУ.

Россияне фиксировали свои преступления на украденный в Буче фотоаппарат – теперь это вещдок

Освобождение Бучи

Напомним, всю Киевскую область, в том числе Бучу, Ирпень и Гостомель, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов 2 апреля 2022 года.

Причастных к зверствам на Киевщине российских военных может оказаться до 5 тысяч.

Суд рассмотрит обвинительные акты в отношении 10 российских военных, которые жестоко обращались с гражданским населением Бучи.

По данным военного эксперта Олега Жданова, причастная к зверствам в Буче российская 64-я бригада потеряла на войне более 90% личного состава.

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