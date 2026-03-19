Фотографировался с трупом: курсант МВД посмеялся над телом погибшей 14-летней девушки в Днепре

Анастасия Сытникова и ДГУВД

Курсант Днепровского государственного университета внутренних дел сделал циничное фото возле тела 14-летней Анастасии Сытниковой, которую нашли мертвой в заброшенном здании. В университете и полиции уже отреагировали на позорный поступок будущего правоохранителя.

ТСН.ua получил предварительные комментарии относительно инцидента.

В соцсетях появилось фото с курсантом ДГУВД, который решил, что будет уместно посмеяться возле тела погибшей Анастасии. Парень сделал наглое, насмешливое фото себя рядом с мертвой девушкой.

По данным местных пабликов, тело школьницы нашли в заброшенном кафе Nautilus («Маяк») возле парка Шевченко. К поискам Анастасии были привлечены и курсанты из правоохранительного университета.

Фото курсанта с телом погибшей Анастасии Сытниковой в Днепре / © из соцсетей

Реакция полиции и ДГУВД на выходку курсанта возле тела девушки

В отделе связей с общественностью Днепровского госуниверситета внутренних дел в комментарии для ТСН.ua сообщили, что, возможно, прокомментируют ситуацию позже.

В приемной ректора учреждения высшего образования журналистам ТСН.ua сказали, что руководства пока нет на месте, и возникшую ситуацию прокомментируют через час.

Полиция займется этим инцидентом после обращения со стороны университета. Это будет после того, как там поведут внутреннюю проверку, сообщила ТСН.ua начальница отдела коммуникации полиции Днепропетровщины подполковник полиции Анна Старчевская.

Впоследствии на Facebook-странице университета сообщили, что в ДГУВД начато служебное расследование по факту распространения в соцсетях информации о «неподобающем поведении курсантов во время участия в поисковых мероприятиях».

Отмечается, что в ходе расследования уже идентифицированы те, кто может быть причастными к инциденту.

«Руководство учебного заведения решительно осуждает любые проявления неуважения к человеческому достоинству, особенно в ситуациях, связанных с трагедиями и гибелью людей. Подобное поведение недопустимо для соискателя образования в заведении системы МВД и будущего правоохранителя», — отметили в заведении высшего образования.

Сейчас продолжается служебная проверка, призванная выяснить все обстоятельства происшествия и дать надлежащую правовую оценку действиям каждого из причастных. О ее результатах сообщат отдельно.

Университет также выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Напомним, 20 февраля правоохранители сообщили, что в Днепре нашли мертвой 14-летнюю Анастасию Сытникову, которая пропала 18 февраля в Соборном районе. В полиции Днепропетровщины подтвердили завершение двухдневных поисков, однако обстоятельства трагедии не разглашали.

Это уже не первый скандал в ДГУВД

К слову, в 2023 году в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел вспыхнул скандал из-за видео с парой, которая занималась сексом на подоконнике учебного корпуса. В администрации заведения тогда начали служебную проверку, однако предварительно заявляли, что на кадрах нет их преподавателей или студентов. В то же время бывшая курсантка отмечала, что инцидент произошел на шестом этаже в кабинете, который обычно закрыт, а ключи выдает методист под подпись. Сами студенты предполагали, что парень на видео — абитуриент, который пришел на день открытых дверей.