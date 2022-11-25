Фотокамера, подтверждающая Голодомор: внучка свидетеля геноцида украинцев привезла в Киев уникальные фотографии

Внучка свидетеля геноцида украинцев привезла в Киев уникальные фотографии, которые он отснимал во время Голодомора в Харькове, говорится в ТСН.

К 90-й годовщине геноцида украинцев в 32-33 годах прошлого века в Киев приехала правнучка австрийского инженера, который в то время работал в Харькове. Алекс Винер-Бергер фотографировал преступления советской России, его фотографии стали безоговорочным доказательством Голодомора. Оригинальную фотокамеру и альбом фото — в эти дни выставили в Национальном музее Голодомора-геноцида.

Самара Пирс показывает фотоаппарат своего прадеда, на которую он в 33 снимал улицы Харькова, где умирали люди. Инженер Алекс Винербергер был поражен увиденным и хотел рассказать миру правду о том, как Россия уничтожает украинцев голодом.

"Он пытался передавать новости за границу, в Германию прежде всего, он звонил по телефону во многие газеты в Англии, чтобы смогут опубликовать эти фотографии. Потому что работала пропаганда и было трудно передать наружу эту историю", — рассказывает Самара.

Мужчина сумел переправить фотопленки дипломатическими путями за границы союза, но запад молчала. Австриец намеренно сделал два одинаковых альбома, чтобы фотодоказательства геноцида не потерялись.

Самара уже во взрослом возрасте узнала и о фото прадеда и о голодоморе. Поэтому она не первый раз в Украине и хочет об этом преступлении рассказывать всем.

"Я за справедливость и я считаю, что справедливости до сих пор не достигнуто. Да, есть несколько стран в мире, которые признали голодомор геноцидом, но не моя Англия к примеру. Россия все еще отрицает. И я думаю, что об этом нужно говорить", – говорит девушка.

Она листает страницы альбома и пересказывает семейные воспоминания. Прадед не только фотографировал — Алекс спасал детей — подбирал на улицах у бездыханных матерей и вез в приюты. Но большинство голодных не могли надеяться на спасение.

В начале 30-х годов была принудительная коллективизация. Украинские селяне противились и Россия решила их обуздать искусственным голодом. У людей советские продотряды отбирали все. Селяне умерли целыми семьями.

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