FPV-дроны на фронте: воины ВСУ рассказали, почему они важны на войне и как их используют

Российская оккупационная армия ежедневно штурмует Силы обороны на Марьинском направлении. Нашу пехоту поддерживают пилоты дронов-камикадзе: поражают технику противника и личный состав. Чтобы стать пилотом FPV-дрона, нужно не только уметь управлять джойстиком, но и овладеть инженерным делом и даже собирать боеприпасы.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Хоцяновской.

Как украинские пилоты уничтожают вражескую технику

ТСН побывала на тренировочных полетах пилотов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Так защитники Украины учатся управлять FPV-дронами.

Военные говорят, что чтобы птичка взлетела в небо и поразила цель мало уметь просто управлять дроном. Они изучают технические параметры, имеют инженерные навыки и знают особенности работы с боеприпасами. Вот такой снаряд лучше всего поражает легкобронированную технику.

Украинский дрон

"Ограничения только по весу. Все, что бабахкает нормально, все что взрывается можно привязать. Мы привязываем снаряд от РПГ, им очень классно можно дубасить технику. Пробивает такую маленькую дырочку внутрь", - говорит пилот Александр Соколенко.

Беспилотники на фронте поддерживают пехоту

В прошлом Александр - актер Национального драматического театра имени Леси Украинки, однако уже более года он пилот дрона-камикадзе. После полномасштабного вторжения ушел в ТРО, а затем присоединился к 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Его напарник - 21-летний Богдан. Воюет уже три года, был в пехоте, служил артиллеристом, а затем стал пилотом.

Они уничтожают врага на Марьинском направлении - Красногоровка, Новомихайловка и сама Марьинка. Беспилотники поддерживают пехоту, поражают вражескую технику, залетают в блиндажи и окопы.

Пилоты дронов

Против врага воюют даже модернизированные агродроны, которые во время мирной жизни помогали обрабатывать поля. Это дрон-летучая мышь. Им работают в основном ночью. "Кажан" громкий и имеет большие габариты, говорит командир подразделения Александр.

"Сбрасываем мины, несет на себе до 15 кг, все зависит от задач - или минирование, или позиции какие-то разбираем", - говорит военный.

С FPV-дронами возникают проблемы

Виталий раньше ремонтировал компьютеры, теперь чинит беспилотники. Это дело овладевает своими силами в процессе работы. Самостоятельно военные производят и боеприпасы к дронам.

Александр говорит, что этот вид оружия чрезвычайно эффективен, однако из-за отсутствия сертифицированного оборудования и технических решений возникает немало проблем. А некоторые партии FPV-дронов им пришлось даже возвращать.

Украинский пилот дрона

Украинские пилоты нашли вражеский дрон-камикадзе у своих позиций. Беспилотник не долетел до цели и потерял управление. Александр говорит, на Марьинском направлении российские войска больше всего сейчас применяют дроны.

Напомним, украинский дрон прервал "отдых" кафиров.

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