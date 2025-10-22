Эксперт: использование FPV-дронов может стать для Киева серьезной угрозой

Реклама

Украинцев предупреждают об очередной угрозе от российских FPV-дронов, которые уже через 3–6 месяцев смогут преодолевать 100 км, достигая крупных городов с отдаленных площадок, в том числе из Беларуси.

Игорь Райков, начальник службы беспилотных систем 13-й бригады НГУ «Хартия», советует всем посмотреть видео из Краматорска, как российский дрон на оптоволокне летает по улицам города.

«Сегодня это случайность, а через 3 месяца это может стать нормой. Киеву нужно наращивать силы ПВО и стремиться сбивать хотя бы 50% тех „Шахедов“, которые сейчас летят на город», — заявил Райков.

Реклама

ТСН.ua выяснял, насколько реальны подобные перспективы российских атак.

Что говорят скептики

Некоторые эксперты сомневаются в таких возможностях россиян, мол, пока не ясно, как FPV-дроны смогут долатать 1за 00 километров. Самая дальнобойная российская «Молния» может преодолеть расстояние в 40 километров, а для квадрокоптеров вообще заряда батареи не хватит и на 40 километров.

Также сомнительно, что через 3-6 месяцев Беларусь активно включится в войну, чтобы с ее территории можно было запускать дроны на Киев. Но при этом все эксперты соглашаются с тем, что Киеву нужно усиливать и совершенствовать ПВО.

Угроза есть: экономика России работает на войну

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, прогнозы военных относительно российских FPV-дронов, которые через пол года смогут преодолевать расстояние в 100 километров и доставать до крупных городов, вполне возможны.

Реклама

«Такой прогноз вполне реален, если у россиян будет должное техническое обеспечение. Россия постоянно работает над модернизацией своих средств воздушного нападения. Это происходит потому, что противник более двух лет назад перевел экономику на военные рельсы. Это позволяет им реализовать такие перспективы через полгода, с учетом динамики работы в этом направлении», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке (заместитель начальника Генерального штаба 2006–2010 гг.).

Что касается использования дронов на оптоволокне, то их применение расширяется до 30 км, а перспектива отдельных образцов до 50 км. Такое оружие может представлять угрозу для прифронтовых городов.

Россияне увеличивают дальность УАБов

В то же время военный эксперт указывает на еще одну серьезную и опасную угрозу — россияне развивают и активно модернизируют управляемые авиационные бомбы (УАБ).

Если раньше радиус действия УАБ был около 90 километров, то сейчас на управляемых бомбах россияне применяют реактивные двигатели и увеличили их дальность до 130 километров. Враг по боевому испытывает эти УАБы, уже были сбиты отдельные объекты на Полтавщине. Удары наносились по Николаеву с оккупированной территории в Херсонской области. К сожалению, есть перспектива, что дальность управляемых авиабомб россияне могут довести до 200 километров», — рассказывает Романенко.

Реклама

Когда появится противодействие дронам и УАБам

Эксперт добавляет, что УАБ — мощное оружие, которым россияне уже долгое время уничтожают в прифронтовых городах целые дома, а мы пока принципиально не можем им противодействовать.

«Известно, что над решением вопроса с УАБами активно работает наше предприятие совместно с западной компанией. Они должны разработать средство, которое будет противодействовать как управляемым авиационным бомбам, так и российским дронам. В ближайшее время должны пройти боевые испытания. Я думаю, что результаты мы увидим до конца этого года», — рассказывает эксперт.

Что делать, если государство не справляется с дронами

Игорь Романенко констатирует, что государство фактически не справляется с вопросами противовоздушной обороны.

«Ситуация только усугубляется. Известно об инициативе создания и формирования групп противовоздушной защиты на базе добровольных формирований территориальных общин. Но для этого нужны люди. В состав таких формирований могут входить граждане, не подлежащие мобилизации, а таких, к сожалению, немного. Это экспериментальная программа, которая подразумевает обучение людей и их обеспечение необходимыми средствами. На мой взгляд, эта работа не производится должным образом, но имеет перспективу. Нужно больше инициативы от граждан и их поощрения к защите своих городов», — говорит Романенко.

Реклама

Какая опасность грозит Киеву

Генерал-лейтенант добавляет, что от FPV-дронов есть реальная угроза и для Киева, если россиянам удастся увеличить их дальность.

«Есть такая угроза и для Киева, россиянам не обязательно вовлекать в войну Беларусь. Для запуска таких дронов-камикадзе достаточно оккупированных территорий. Или производить запуск с имеющихся границ даже без Беларуси. Использование такого оружия может стать серьезной угрозой и испытанием для Киева. И уже сейчас нужно думать, как этому противодействовать», — заключает Игорь Романенко.

Напомним, что в июне известный общественный деятель и руководитель «Центра поддержки аэроразведки» Мария Берлинская, сделала жуткий прогноз на 2026 год относительно возможных российских атак с помощью тысяч дронов «охотников» по Львову, Черновцам, Киеву, Днепру и Запорожью, на ее сообщение в соцсетях отреагировали сотни украинцев.