Франция ослабила карантин и пускает туристов из Украины: какие правила действуют на границе

Однако все желающие попасть в страну должны быть вакцинированы.

Франция выходит из карантина и с сегодняшнего дня впервые за полтора года откроет границы для туристов из Украины.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Во Францию украинским туристам можно только если они получили обе дозы вакцины, и с момента последней прививки прошло не менее 14 дней.

А также на границе принимать сертификаты только 4 признанных Европейским агентством по медикаментов вакцин — Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Что касается последней, то она распространяется в ЕС под коммерческим названием «Ваксзервия», поэтому пока нет подтверждений, будут ли принимать индийскую и южнокорейскую версии, которыми прививают украинский.

Китайский «Коронавак», который тоже используют в Украине, в списке пока отсутствует. Однако сложно представить, что Франция откажется от потока туристов из Китая, от которых зависит львиная доля доходов туристической отрасли. Руководители отелей возлагают большие надежды на открытие границ. «Для нас это настоящее возрождение. После полутора лет практической комы, открытие границ — это луч света», — отмечает директор отеля Серж Кашан.

Все эти ограничения временные — как только Украина попадет в список «зеленых» стран, вместе с Австралией, Израилем и Южной Кореей, как негативного ПЦР-теста для въезда во Францию будет достаточно.

Новости мира: Франция впервые за полтора года откроет границы для туристов из Украины

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