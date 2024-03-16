Эксклюзивное интервью Макрона: Франция во время Олимпиады потребует прекращения огня в Украине

Когда и при каких условиях это случится – Макрон не уточнил.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что потребует от России прекратить огонь в Украине во время проведения Олимпийских игр.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью каналам "1+1" и "Мы – Украина".

"Да, мы это попросим", – коротко отметил он.

Напомним:

Мэр хозяина грядущих Олимпийских игр Парижа Анн Идальго выступила против участия спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях.

Как сообщает Reuters, Идальго хотела бы, чтобы Международный олимпийский комитет отстранил представителей стран-агрессоров от парижской Олимпиады даже в "нейтральном" статусе.

"Лучше бы они не приезжали", – заявила Идальго журналистам.

Свою позицию она объяснила тем, что "нельзя игнорировать факт агрессии против Украины, нельзя поступать так, будто Путин не является диктатором, который сегодня угрожает всей Европе".

Полную версию интервью с президентом Франции Эммануэлем Макроном смотрите по ссылке – https://youtu.be/owdmco-qtss

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