Франция возобновила военный завод времен Первой мировой войны: что сказал Макрон о помощи Украине

Франция вновь открыла завод времен еще мировой войны. На строительстве побывал и президент Эммануэль Макрон. Чиновник призывает к скорейшему наращиванию военных мощностей на фоне российской агрессии и советует помогать Киеву больше учитывая промедление Вашингтона.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Ткаченко.

Завод в Бержераке поставлял прах еще во времена Первой мировой. В 2007-м предприятие демонтировали, потому что не хватало заказов. Сейчас же, в 2024 году, война в Украине заставила французов дать ему новую жизнь.

Президент Эммануэль Макрон закладывает один из кирпичей на официальной церемонии открытия строительства. Чиновник отмечает - восстановление завода является срочным и необходимым для поставки артиллерийских снарядов в Украину.

"Мир, в котором мы оказались, не исчезнет с окончанием войны в Украине завтра. Ведь недавно в России произошло массовое перевооружение. Поэтому по всей Европе вы можете сейчас увидеть увеличение военных расходов и заказов", - сказал Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон на открытии порохового завода / Фото: Associated Press

Предприятие открывает компания УРЕНКО - ведущий европейский поставщик пороха и взрывчатых веществ. Завод обещают достроить в следующем году. Будут изготавливать по 1200 тонн продукции в год. Учитывая активные боевые действия в Европе, сейчас заказов у них так много - что хватит для бесперебойной работы до 2030 года. В частности, их продукцию будут использовать в САУ "Цезарь", которые Париж изначально полномасштабно поставляет Украине. Эммануэль Макрон уверяет - пришло время для реиндустриализации Франции в военной сфере.

Еще одно предложение французского руководителя - выделить Украине дополнительные 50 миллиардов евро в рамках программы "Юкрейн Фасилити", пока Штаты медлят со своей помощью. Настаивает - бросить Киев они не могут ни при каких обстоятельствах, потому что война всего в полутора тысячах километров от Франции. А значит под угрозой - и безопасность всей Европы.

Смелыми и решительными заявлениями в сторону Украины и России глава Франции начал удивлять мир последние несколько месяцев. Макрон упрекает союзников за трусость - и даже выдвинул предположение, что можно отправить в нашу страну войска, чем изрядно возмутил партнеров по НАТО. Но пока политик громко заявляет о себе как о самом горячем союзнике Украины - сама Франция активно наращивает платежи за газ России.

Издание Politiko пишет - только за первые три месяца этого года - поставки российского сжиженного природного газа во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС, по сравнению с прошлым годом. А всего с начала года Париж заплатил Кремлю за поставки газа более 600 миллионов евро.

Как заявил Politiko один из европейских дипломатов на условиях анонимности - нельзя с одной стороны быть жестким по отношению к России, а с другой - выплачивать в ее бюджет большие деньги.

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Напомним, французская государственная компания Eurenco, производящая взрывчатые вещества и боеприпасы, значительно увеличивает производственные мощности. В компании обещают, что 80% ее продукции пойдет на нужды Украины, а остальные – для французской армии.

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