Французская семья разыскиваю украинку, которая еще в 90-х гостила у них: мечтают дать убежище и сейчас

Французская семья Алляр из городка Мервиль на севере страны ищет девочку из Украины, которую дважды принимали ее у себя в далеком 93-94 годах, тогда ей было 10 лет и попала она к ним по программе "Дети Чернобыля", говорится в ТСН.

К сожалению, время стерло детали — не сохранилось ни фамилии, ни украинского адреса. Единственное, что помнят – это ее имя – Ирина.

У мадам Аляр пятеро уже взрослых детей, одна приемная дочь, и уже десять внуков. Женщина хранит более 30 лет фото девочки из Украины, приехавшей вместе с другими детьми во Францию на оздоровление. "Я вспоминаю, когда я пошла на остановку автобуса, я впервые увидела Ирину. Это была маленькая девочка, с болезненным видом, бледное лицо и она плакала. Я думаю это было трудно для нее оставить свою семью, она была единственный ребенок у них .Я ее обняли, мы пришли сюда, у меня тогда была дочь Клер такого же возраста как Ирина, сыну было тогда 3, были еще и другие дети — и в конце концов мы все приняли Ирину очень хорошо", — говорит женщина.

Несмотря на то, что говорили на разных языках, проблем в общении не было вообще.

С тех пор остались приятные воспоминания, но никаких зацепок, которые помогли бы сейчас найти ее. Сохранились только фото, которые однажды девочка привезла с собой, на них она с родителями.

Сейчас мадам Алляр очень сожалеет, что тогда не записала ни города, улицы или фамилию Ирины. Как только в Украине началась война, она постоянно вспоминает свою маленькую гостью. "С тех пор как началась война, я слежу, смотрю новости. Мы бы очень хотели ее увидеть, мы помогаем другим украинским семьям и хотели бы очень иметь возможность ей помочь также. Потому что, я думаю, все украинцы нуждаются в помощи сейчас. Я понимаю, что у нее уже наверняка свои дети, но мы помогаем семьям прибывших во Францию беженцев", — рассказывает мадам Алляр.

Она готова принять всех. "Дорогая Ирина, мы очень хотим тебя поддержать! Где бы ты сейчас ни была, я хочу, чтобы ты была в безопасности и мы ужасно хотим видеть тебя здесь, наш дом открыт для тебя и твоей семьи. Всегда ждем", — обращается женщина.

Если вам известна информация об Ирине или ее родных, напишите на электронную почту feedback@1plus1.tv

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