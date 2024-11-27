Французские медики приехали в Украину и рассказали, что их больше всего поразило

Чтобы спасти больше пациентов, французские врачи говорят — сотрудничество не будут прекращать.

Ученые-практики из Университетской клиники Тулузы во Франции работали рядом с украинскими коллегами из Днепра, чтобы поделиться опытом.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Французский профессор-нейрохирург Франк Ру вместе с украинским врачом будет спасать пациента с поражением головного мозга. Иностранец всю жизнь посвятил медицине, работал в разных странах мира, в том числе и в Боснии.

"То, что я увидел здесь — это выдающаяся работа, которую выполняют при таких обстоятельствах. К примеру, я был на операции на головном мозге. Но ведь мы с нашей командой также видели, как лечат сложные военные ранения", — говорит Франк Ру, нейрохирург.

Франк Ру

Блокировка боли, спасение пациентов в неотложных состояниях и особенности хирургических вмешательств — команда врачей университетской клиники Тулузы целую неделю делилась опытом с украинскими врачами.

"Если вы спросите, что поразило меня больше всего? Я скажу: преданность украинских медиков. Во Франции мы привыкли к перегрузке больниц, но перегрузки, как здесь, даже представить было сложно. Уровень огромных объемов работы, преданность медиков ежедневно месяцами. Это невероятно", – говорит Винсент Бун, анестезиолог-реаниматолог.

Бабушка Винсента Буна родом из Киевщины, а потому медик признается, что может немного говорить по-украински.

"Галина. Бабушку звали Галина. Она умерла несколько лет назад. Она очень гордилась, что украинка. Четвертина моей крови — украинская. Это щемящий момент для меня, она встретила моего дедушку в польском лагере во время Второй мировой. И уже вместе с ним она переехала во Францию после войны", – говорит он.

Винсент Бун

Чтобы спасти как можно больше пациентов, французские врачи говорят — сотрудничество не будут прекращать.

Есть чему поучиться! Что поразило французских медиков в больнице Днепра

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