Французские медики приехали в Украину и рассказали, что их больше всего поразило

Чтобы спасти больше пациентов, французские врачи говорят — сотрудничество не будут прекращать.
Ученые-практики из Университетской клиники Тулузы во Франции работали рядом с украинскими коллегами из Днепра, чтобы поделиться опытом.
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ольги Павловской.
Французский профессор-нейрохирург Франк Ру вместе с украинским врачом будет спасать пациента с поражением головного мозга. Иностранец всю жизнь посвятил медицине, работал в разных странах мира, в том числе и в Боснии.
"То, что я увидел здесь — это выдающаяся работа, которую выполняют при таких обстоятельствах. К примеру, я был на операции на головном мозге. Но ведь мы с нашей командой также видели, как лечат сложные военные ранения", — говорит Франк Ру, нейрохирург.
Блокировка боли, спасение пациентов в неотложных состояниях и особенности хирургических вмешательств — команда врачей университетской клиники Тулузы целую неделю делилась опытом с украинскими врачами.
"Если вы спросите, что поразило меня больше всего? Я скажу: преданность украинских медиков. Во Франции мы привыкли к перегрузке больниц, но перегрузки, как здесь, даже представить было сложно. Уровень огромных объемов работы, преданность медиков ежедневно месяцами. Это невероятно", – говорит Винсент Бун, анестезиолог-реаниматолог.
Бабушка Винсента Буна родом из Киевщины, а потому медик признается, что может немного говорить по-украински.
"Галина. Бабушку звали Галина. Она умерла несколько лет назад. Она очень гордилась, что украинка. Четвертина моей крови — украинская. Это щемящий момент для меня, она встретила моего дедушку в польском лагере во время Второй мировой. И уже вместе с ним она переехала во Францию после войны", – говорит он.
Чтобы спасти как можно больше пациентов, французские врачи говорят — сотрудничество не будут прекращать.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 07:00 27 ноября.
Читайте также: