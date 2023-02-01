Французские радары для украинской ПВО: Жданов объяснил, как они помогут обнаруживать баллистические ракеты РФ

Новые радары – это еще один шаг к созданию интегрированной системы ПВО и ПРО Украины.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что радары GM-200 – это одна из разновидностей раннего обнаружения пусков баллистических ракет.
Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.
"Это очень важно. Чем раньше мы обнаруживаем баллистическую ракету, тем больше у нас возможностей ее сбить. Кстати, одна из функций самолета F-16 (американские истребители, которые может получить Украина – ред.) – это тоже обнаружение и перехват. Истребитель, он может перехватывать ракеты и работать в спарринге с подобными радиолокационными станциями и системами ПРО. Если эскадрилья своевременно поднята в воздух, вместе с системами ПВО они могут работать по обнаружению и перехвату ракет, в том числе и баллистических", — объясняет Олег Жданов.
Это еще один шаг к созданию интегрированной системы ПВО и ПРО Украины, о чем договорились на шестом "Рамштайне".
"Все это элементы, которые постепенно будут вливаться в единую систему оповещения и распределения целей между средствами поражения, которые уже сегодня составляют основу той мощной системы, которую мы должны построить, чтобы закрыть собственное небо" — добавил Олег Жданов.
Почему французские радары – это важно
Россия бьет по Украине баллистическими и ракетами комплексов С-300 и С-400, летящими по баллистической траектории, поэтому наша система ПВО не может эффективно их выявлять, а значит, система оповещения населения не всегда срабатывает.
Для раннего обнаружения баллистических пусков, а также ракет комплексов С-300 и С-400 Украине не хватало радаров раннего обнаружения.
Во время визита министра обороны Украины Алексея Резникова во Францию вместе с французским коллегой Себастьеном Лекорню, а также представителем Thales Group был подписан меморандум о поставках радаров GM-200 для украинского ПВО.
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