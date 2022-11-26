Французские журналисты собрали уникальные доказательства, которые помогут установить имена убийц фотокорреспондента Макса Левина

Без оружия в одежде с надписью "Пресса" Макса Левина расстреляли россияне в марте под Киевом.

Иностранные журналисты собрали доказательства, которые помогут установить имена российских убийц репортера Макса Левина. И сделали об этом – документальный фильм. Отдав этим уважение всем погибшим на этой войне журналистам. При этом напомнили: война России против Украины даже после 9 месяцев — до сих пор в центре внимания всей Европы.

Об этом пишет ТСН.ua.

Фотографии, как украинские журналисты работают на войне, европейские коллеги встречают аплодисментами.

Некоторые из репортеров вернулись из Украины и теперь делятся на форуме опытом. Даже через 9 месяцев войны – она до сих пор в фокусе местных медиа – говорит Марианна Перебенесюк. Она работает экспертом на французских каналах – рассказывает о преступлениях, которые Россия совершает в Украине.

Кульминация вечера – фильм расследования об убийстве российскими военными украинского фотокорреспондента Макса Левина. Патрик Шовель – один из самых опытных военныхкоров Франции познакомился с Максом на Донбассе перед началом вторжения.

24 февраля Макс немедленно вернулся в Киев, а Патрик оказался отрезанным от столицы, на которую как раз наступал враг. Впоследствии тело Левина обнаружили в начале апреля в Киевской области. Для Патрика расследовать гибель друга стало делом чести.

Чтобы установить все обстоятельства преступления, журналисты вернулись на место трагедии. Уже там нашли 14 шаровых отверстий в обгоревшем автомобиле Левина. По словам расследователей, Макса могли убить двумя выстрелами в упор, а его друга военного Алексея Чернышева — сжечь заживо. Убийство, вероятнее всего, совершили российские спецназовцы или военные 106 воздушной военной дивизии. На месте журналисты нашли шары и главное – вещи россиян с образцами ДНК. Все доказательства Патрик Шовель и Арно Фроше были отнесены в Генеральную прокуратуру.

Сейчас Патрик и Арно снова собираются в Украину. Снимать войну и выяснить имена конкретных россиян, убивших их коллегу.

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Напомним, что убитого на войне украинского фотографа Макса Левина провожали под щелчок фотокамер и гимн.

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