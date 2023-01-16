Французский "Бэнкси", под обстрелами в Киеве рисовавший граффити, мечтает об исчезновении его произведений на руинах

Французский уличный художник Кристиан Геми, скорее всего, был первым иностранным художником, который с помощью рисунков начал рассказывать миру о российской агрессии. Он приехал в Украину еще в марте прошлого года, когда угроза захвата Киева была велика, говорится в ТСН.

Первые работы Кристиана Геми не очень велики – птичка у атакованной россиянами многоэтажки в Киеве, девочка на старом трамвае, который в первые дни агрессии служил баррикадой в столице.

Началось все с сине-желтого мурала в Париже, появившемся сразу с началом полномасштабной агрессии России. Рисунок заметили украинские дипломаты и предложили художнику организовать путешествие в Украину – Львов, Житомир, Киев... Первые рисунки Геми создавал под звуки прилетов и взрывов.

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Да, мне было страшно, но я чувствовал, что должен это сделать, чтобы показать французам, что именно происходит в Украине. Потому что пока мир не узнал ужаса Бучи, во Франции не знали, что творится у вас, и было очень много скепсиса — мол, почему мы должны принимать беженцев и прочее”, — рассказывает художник.

Кристиан ездил по местам российских атак в Киеве и оставлял там свои работы все в сине-желтых цветах. В Шевченковском районе столицы мужчина изобразил своего сына. “Мой сын еще не понимает важности моих рисунков, но изображением своего сына, я хотел показать, что дети Украины, так же какие дети всего мира – это как мои дети! Они принадлежат всему человечеству. Когда враг уничтожает обычную жизнь ребенка, он уничтожает все человечество”, — убежден Кристиан.

Если некоторые его рисунки исчезнут, признается Кристиан, он будет только счастлив. “Очень много моих работ появлялись на руинах, на обломках домов или построек, поэтому я надеюсь, что эти рисунки исчезнут как можно скорее, ведь это будет означать, что эти здания восстановили. Это как Ренессанс!”, — уверяет художник.

Портрет Тараса Шевченко во дворике в центре Киева на техническом помещении простоит дольше, уверен художник. Впрочем, такая большая фигура требует большей площади, поэтому Геми хочет изобразить великого Шевченко и уже ищет для этого площадь. Уже весной он планирует снова приехать в Украину с новым искусством.

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