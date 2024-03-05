“Французский спецназ” и “союзники-трусы”: решительные и не очень заявления Макрона о войне России против Украины

В последнее время президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о войне России против Украины, успел сделать ряд громких, а часто провокационных заявлений (вы точно слышали о французском спецназе на территории нашего государства, например). В мире на эти заявления реагируют по-разному, а сам Макрон ежедневно анонсирует что-то новое.

ТСН.ua собрал все предложения и призывы вместе, выбрав за точку отсчета подписание с Францией двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Началось с того, что Макрон передумал

16 февраля президент Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Тогда Макрон сделал заявление о своем визите, который перед этим он откладывал: “Я приеду к середине марта и буду бок о бок с украинским президентом. Вы можете ждать меня ближайшие недели – это точно”.

"Наше правительство настроено решительно, чтобы Россия проиграла в этой агрессивной войне"

В тот же день во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским президент Франции заверил, что его правительство настроено решительно, "чтобы Россия проиграла в этой агрессивной войне".

Французский лидер обвинил Россию в нарушении всех своих предыдущих обязательств, начиная от взятых в Алматы 1991 г. (имеется в виду Алма-Атинская декларация от 21 декабря 1991 г., которой было подтверждено прекращение существования СССР).

Он также подчеркнул, что Россия уже совершает непосредственную агрессию против европейских стран.

Россия все больше открыто заявляет о своем желании вмешиваться в наши выборы. И я уже сам стал жертвой прямых атак и даже имел определенные объяснения этих атак от Владимира Путина ... Россия уже пересекла границу всех европейских демократий, особенно за последние недели и месяцы. И именно поэтому с Германией и Польшей мы уже открыто объявили об этих атаках, и мы рассматриваем это как агрессию против нас”, – отметил Эмманюэль Макрон.

"Если Россия рассчитывает на то, что мы устанем — она ошибается... Франция готова на долговременную, долгосрочную поддержку Украины", — резюмировал тогда французский лидер.

"Франция будет поддерживать Украину столько, сколько нужно"

По словам Макрона, двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО.

“Франция планирует продолжить поддержку Украины по поставке военной техники, кооперации оборонной промышленности, обучения, разведки, помощи гражданскому сектору. Мы готовы усилить нашу оборонно-промышленную и технологическую базу в пользу европейской обороны», – сказал он.

Кроме того, Эмманюэль Макрон поддержал идею о выпуске еврооблигаций для мобилизации оборонной промышленности.

"Россия может напасть на Европу через несколько лет"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны должны быть готовы к тому, что российский режим осуществит военную агрессию против одного из государств Европы. Соответствующее заявление Макрон сделал на конференции лидеров европейских государств, прибывших в Париж для обсуждения путей поддержки Украины, информирует DW.

"Я заметил, что более или менее все страны, представленные за этим столом, сказали... что общий консенсус состоит в том, что мы должны быть готовы через несколько лет к тому, что Россия нападет на эти страны", — сказал президент Франции. .

Он отметил, что никто не имеет желания воевать с российским народом, но все "исполнены решимости держать эскалацию под контролем".

"Войска НАТО в Украине"

Эмманюэль Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины. Об этом он заявил 26 февраля на брифинге по итогам конференции в поддержку Украины.

Мы это обсудили. Пока консенсуса относительно отправления войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – сказал Макрон.

Президент Франции напомнил, что ранее европейские страны не хотели даже обсуждать поставки оружия в Украину, но все изменилось.

"Многие люди, которые сегодня говорят "Никогда, никогда", были теми же людьми, которые два года назад говорили "никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия". Давайте будем достаточно скромны, чтобы признать, что мы часто отставали от графика на шесть-двенадцать месяцев. Это и было целью сегодняшней дискуссии: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели», – объяснил французский лидер.

"Коалиция для глубоких ударов" для Украины

27 февраля Макрон анонсировал, что страны-партнеры создадут коалицию для снабжения Украины ракетами средней, большой дальности и бомб.

Как заявил Макрон 27 февраля после пресс-конференции в Париже по поддержке Украины, было решено "создать коалицию для глубоких ударов и, следовательно, ракет средней и большой дальности и бомб",

"В течение следующих 10 дней мы собираемся прилагать все эти усилия, потому что мы осмотрели многие европейские и неевропейские страны, в которых есть боеприпасы", — сообщил в тот день французский лидер.

Макрон назвал "продуманным" свое заявление о введении западных войск в Украину

В четверг, 29 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что каждое его слово о войне в Украине является "взвешенным и продуманным". Об этом он говорил на торжественном открытии Олимпийской деревни в парижском пригороде Сен-Дени, сообщает издание Le Monde.

Это очень серьезные темы. Каждое слово, которое я говорю на эту тему, взвешенное, продуманное и измеренное», — подчеркнул Макрон, комментируя свое предварительное заявление.

В то же время президент Франции отказался давать какие-либо другие "геополитические комментарии" в этом контексте, заявив, что Олимпийский поселок — "не место" для этого и что "спорт должен нести единство и мир".

"Французский спецназ в Украине"

1 марта издание Le Monde сообщило, что Франция рассматривает возможность отправки в Украину спецназовцев, которые могли бы "защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны России".

Известно, что с начала вторжения в Украину в стране присутствовали многочисленные государственные субъекты, связанные с западными спецслужбами, часто с военным статусом. Издание пишет, что дипломатический персонал под прикрытием, советники для Украины и сотрудники спецслужб играют определенную роль с самого начала войны.

"Действия этих служб по своей природе тайны, а значит, не подпадают под действие законов войны", — сказал Винсент Крузе, бывший сотрудник Генерального директората внешней безопасности Франции.

Спор, разгоряченный Макроном, открыл дебаты о том, что некоторые считают открытой тайной. Все государства-союзники присутствуют в Украине. Речь не идет о боевых подразделениях, но есть представители каждой разведывательной службы, например», — заявил украинский дипломатический источник, пожелавший остаться анонимным, изданию Le Monde.

"Франция не будет отправлять войска в Украину в ближайшее время"

Уже 4 марта Макрон ответил на шквал международной реакции, вызванный одним из его высказываний о войне в Украине. Он сказал, что о введении войск в Украину "не может и речи".

"Это не значит, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшее время, но мы открываем дебаты и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории", — добавил президент Франции.

По его словам, участники встречи в Париже договорились о пяти областях, в которых они хотят сделать больше: киберзащита, совместное производство военной техники в Украине, безопасность стран, которым непосредственно угрожает российское наступление в Украине, особенно Молдовы, возможность поддержки Украины на границе с Беларусью и операции по разминированию.

"Кроме того, я всегда четко понимал наши рамки: мы не воюем против русского народа и отказываемся вступать в логику эскалации", — подчеркнул Макрон.

"Не надо быть трусами, когда речь идет о войне России против Украины"

А сегодня, 5 марта, Макрон призвал союзников активизироваться, подчеркнув, что "сейчас не время быть трусами". Об этом он сказал в ходе встречи с эмигрантами, пишет Reuters.

"Мы, безусловно, приближаемся к моменту в нашей Европе, когда будет уместно не быть трусом", — заявил французский лидер.

Макрон добавил, что Франция и Чехия «хорошо отдают себе отчет в том, что война снова на нашей земле (в Европе), что некоторые государства, которые стали безудержными, ежедневно распространяют свою угрозу нападению. Нас даже больше, и что нам придется жить в соответствии с историей и мужеством, которое она требует».

Как бы то ни было, а заявление Макрона о вероятном введении западных войск на территорию Украины продемонстрировало определенное изменение риторики союзников. Важно, что это начало положено, а кроме Франции и другие партнеры присоединятся, считает основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко. Детальнее можете прочитать здесь.

В четверг, 7 марта, прежде чем Джо Байден обратится в Конгресс с ежегодным посланием, по другую сторону Атлантики Эмманюэль Макрон, по информации французской печати, собирает лидеров парламентских фракций поговорить об Украине. Подробнее — читайте в материале "Париж и Лондон против Берлина: ракеты Taurus, уши ФСБ, шпионский скандал и заблокированная помощь Украине".

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