Франция и Британия представили план размещения миротворцев в Украине: эксклюзивные подробности

Миротворцы / © Associated Press

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План размещения военного контингента после перемирия в Украине разрабатывали 5 недель около 200 военных планировщиков.

Об этом в эксклюзивном интервью для ТСН рассказали британский адмирал Энтони Радакин и французский генерал Тьерри Бюркхард.

Эти военные топ-чиновники из стран, возглавляющих коалицию желающих, накануне приезжали в Киев, чтобы представить план размещения военного контингента украинскому командованию и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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«Великобритания и Франция стоят здесь вместе, отвечая на вопрос, что нужно для того, чтобы продлить помощь Украине. Это о том, чтобы поймать возможность, которая может появиться как только прекратится огонь и убедиться в том, что Европа с нами. И это все на основе нескольких встреч, которые проходили в последние недели при участии более 30 стран. Сейчас у нас более 200 военных планировщиков, которые ищут способ, как мы можем лучше помочь Украине, если появится перемирие», — сказал Радакин.

«Мы дискутировали с генералом Сырским, руководителем штаба армии, министром Умеровым, чтобы показать им состояние этих наработок и посмотреть, что еще может быть сделано. Наша цель, на самом деле, состоит в том, чтобы быстро среагировать, если наступят условия прекращения огня и чтобы быстро оказать помощь Украине. Мы также разговаривали с президентом Зеленским, где мы смогли рассказать свою часть и услышать его видение», — добавил Бюркхард.

По словам Радакина, настал момент для России дать ответ на прекращение огня. Это также возможность для других, чтобы подключиться как часть переговорного процесса.

«Конечно, все происходит очень быстро. После 5 недель, как было принято решение. Конечно, говорить о плане рано, потому что нужно знать, какими именно будут условия мира, но мы, как военные, уже заранее готовимся решать разные варианты этих условий. И из всех наших бесед с украинскими собеседниками мы видим, что Украина хочет мира, поэтому Россия должна остановить свою агрессию и именно так и должно быть», — заверил Бюркхард.

Включает ли этот план сухопутные, морские и воздушные силы?

«Совершенно. Это будет о том, чтобы позволить Украине начать новую жизнь как мирная страна. Чтобы вы могли развивать все аспекты мирной жизни, развивать экономику, иметь безопасное небо, море и границу. Чтобы люди в Украине чувствовали себя уверенно и чувствовали уверенность в своей стране и в будущем», — отметил Радакин.

«Наш план — это очень широкое понятие, о прогнозировании привлечения различных компонентов действительно. И в воздушном пространстве, и в наземном, и в морском, но речь идет также о восстановлении Вооруженных сил в полном объеме и наращивании потенциалов, потому что именно это сильнейшая гарантия Украины — Вооруженные силы Украины. И мы об этом тоже говорили. Цель — придать Украине уверенность, чтобы ваше государство могло снова жить», — добавил Бюркхард.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что именно Франция и Британия наиболее активно отстаивают тему миротворцев. Правда, Зеленский не указал ни количества, ни дать их размещение, учитывая секретность процесса.