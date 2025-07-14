Фронт быстро приближается к Днепропетровщине: местные откровенно рассказали о ситуации

Россияне наступают на Днепропетровщину / © ТСН.ua

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Из прифронтовых громад Днепропетровщины волонтеры вывезли последние семьи с детьми. Вторая принудительная эвакуация длилась почти полтора месяца и охватила 14 сел. За это время подальше от войны смогли отправиться более 900 несовершеннолетних.

Как под канонаду обстрелов люди прощаются с родными домами, видела корреспондент ТСН Анастасия Неверная.

Во дворе Анжелы необычно шумно. У дверей куча коробок и сумок. Женщина растеряна, пытается прихватить как можно больше вещей. Говорит, чувствует родительский дом покидает навсегда.



«Если бы была такая возможность, я взяла бы так этот дом — и меня в другое место перевозите, я была бы рада», — говорит она.

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Анжела одна из последних кто с детьми эвакуируется из Межевой. Говорит держалась за работу и дом, но прилеты КАБов гонят из дома. Эта семья поедет в Закарпатье.

Наконец сборы закончены, и прихватив любимые игрушки, детвора с мамой направляются к автобусу.

Межевая / © ТСН

По дороге подбирают еще одну семью. У них всего несколько сумок, за одну из которых отчаянно цепляется котенок. Немного отдышавшись Елена рассказывает, едут с сыном недалеко. В Павлоград — это 90 километров от Межевой. Надеются когда-то вернуться домой.

Пока ждем другую семью рядом с их двором, к эвакуационщикам подходит местная жительница. Просит, чтобы в ближайшие дни вывезли ее, мужа и сына с инвалидностью.

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Еще одну семью забирают на окраине поселка. Здесь уже не до долгих прощаний. FPV- дрон или КАБ могут прилететь в любой момент. Местные советуют даже двигатель не глушить. Поэтому к автобусу все передвигаются бегом.

Эвакуировать эти семьи приехали волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска». С января, когда враг приблизился к Днепропетровщине, и начал забрасывать авиабомбами прифронтовые громады, смогли спасти почти две тысячи человек. Сегодня же вывозят последнюю малышку из Межевой.

«Межевая — это самый большой населенный пункт, здесь было очень большое количество детей, но примерно за месяц нам удалось эвакуировать всех детей, которые подлежали эвакуации. Каждая семья это — отдельный кейс, у каждого есть свои запросы», — говорит региональный координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Алексей Прима.

Во время эвакуации семей сообщают — несколько человек, пешком и на велосипедах выбрались из крайнего села Межевской громады — Новоподгородного, что в 15 километрах отсюда. Один раненый. Надо забрать и их.

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Раненый это — господин Анатолий. На его теле нет живого места, все посечено обломками, сильная контузия. Сгорели все имущество и документы. Рассказывает, — Дважды его откапывали после прилета КАБов.

Вторую волну принудительной эвакуации на Днепропетровщине завершили. В четырнадцати селах на границе с Донецкой областью не осталось детей. Однако учитывая стремительное приближение фронта, волонтеры уже готовятся к новым миссиям спасения.

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