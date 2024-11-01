Фронт приближается к Днепропетровщине: где еще наступает Россия и нужно ли паниковать

Россия пытается достичь целей своего "большого наступления", которое продолжается уже больше года, к сезону холодов.

11 километров осталось россиянам до Днепропетровщины. Новость массово распространяют украинцы в Сети, ссылаясь на карту аналитиков DeepState. А до Покровска россиянам осталось менее 7 километров.

Как изменилась ситуация на фронте в последнее время – в эксклюзиве ТСН.ua.

Что происходит в Покровске

Россияне продвигаются в Донецкой области. Покровск – вот-вот станет зоной боевых действий. Оккупантам до города осталось менее 7 километров. В городе уже закрыты все рынки и почти нет работающих магазинов.

Украинский военный с позывным "Мучной" пишет, что россияне захватили обогатительную фабрику, заняли позиции западнее Кураховки и реки Волча и теперь давят в сторону Ильинки. "Мучной" пишет, что многие украинские военные были взяты в плен, однако официального подтверждения нет. Российские паблики утверждают, что Кураховка частично – под их контролем.

30 октября военный заявил, что ситуация усложняется и в районе Ясной Поляны: "Кураховское направление: усложняется линия фронта в районе Ясной Поляны! Враг начал двигаться в направлении села Разлив и Максимовки. Остается им пройти где-то 6 км. Думаю, здесь срочно нужно их останавливать, потому что если у нас нет возможности, то уже завтра они вклинятся в оба села. Также они начали цепляться за Трудовое, уже начались штурмовые действия и продолжается плотная подготовка арты со стороны противника".

31 октября Генштаб не подтвердил захват ВС РФ Селидово и Вишневого Донецкой области, указав в утренней сводке, что наши защитники успешно остановили штурм на том направлении. Кроме того, в сводке говорится, что наши защитники остановили 28 штурмов россиян в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной.

А 30 октября глава городской военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил, что город полностью закроют на въезд и выезд с целью обороны. Когда это сделают, он не уточнил, но отметил, что окрестности города уже закрывают. Добряк призвал людей уезжать, пока город не закрыли полностью. Хотя бы на зиму, потому что отопления в Покровске не будет. В городе до сих пор остается почти 12 тысяч человек. Армия РФ находится всего в 6,7 км от Покровска.

Впоследствии Добряк в комментарии "Суспільне. Донбасс" уточнил, что будет заблокирован не весь Покровск, а только некоторые участки города.

"Фортификационные сооружения строятся в Покровске, и мы уже заходим в город, и некоторые участки города будут блокироваться, поэтому просим выезжать с этих участков, а не въезд/выезд из города. Сейчас в городе уже построено несколько эшелонов, которыми частично будут перекрыты улицы и микрорайоны Покровска", — сказал он.

И есть еще более тревожные новости. Всего 11 километров осталось россиянам до границ Днепропетровщины. Новость массово распространяют украинцы в Сети, ссылаясь на карту аналитиков DeepState. На ней видно, что до выхода на границу Днепропетровской области врагу осталось 29 км от Покровского направления и 11 км от Гуляйпольского.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан подтвердил, что российская армия действительно находится в 11 км от границы с Днепропетровщиной — со стороны Времовского выступления на границе Донецкой и Запорожской областей. Однако врагу удалось продвинуться там всего около полутора километров. Военный эксперт ответил и на вопрос о том, стоит ли уже начинать паниковать.

"Нужно хорошо знать географию, и тогда эта паника не будет восприниматься никак. 11 км к Днепропетровщине — это со стороны Времевского выступления. Там действительно 11 км, но такая ситуация уже второй год — ничего не изменилось. Они на 1,5 км продвинулись в сторону Днепропетровщины. Это район Времевки. В этом смысле проблем у нас нет", - заверил он.

Военный эксперт говорит, что в Украине "проблемным" можно назвать один восточный фронт.

"По Курскому направлению — там идет выполнение задач, связывание российских войск, мобильные, маневренные бои. Там линии обороны нет как таковой. Продолжаются постоянные перемещения войск. Харьковское направление — остановлено врага под Харьковом. Продолжаются бои, они стабильны, проблем больших нет. Херсонское направление стабильное. Запорожское направление даже стабильное, поскольку содержатся российские намерения в районе Роботино", - сказал он.

Что происходит на Запорожском направлении

В то же время появился первый официальный комментарий относительно Запорожского направления от спикера Сил обороны юга Владислава Волошина со ссылкой на данные разведки. Российские оккупационные войска на Времивском направлении готовятся к наступлению на бронированной технике. Штурмовые группы пехоты будут атаковать с огневой поддержкой.

Как отметил спикер, использование бронетехники для поддержки пехоты намечено в районах Приютного и Левадного Запорожской области. Враг уже провел соответствующие учения на одном из полигонов на временно оккупированных территориях Запорожской области. Кроме того, захватчики готовятся активнее вести боевые действия под прикрытием дронов и используя разнообразные антитепловизионные плащи. А по словам Свитана, россияне давят на востоке — от Угледара, чуть западнее Купянска.

"Этим восточным фронтом у них есть задачи на летнюю кампанию этого года. Они ее провалили. Задача была видно стратегическая, выйти на границы Луганской и Донецкой области. Не вышли они в Луганскую. Мы удерживаем ее. А Донецкая область — там далеко еще до полной оккупации", – сказал он.

Но постоянная положительная динамика россиян на восточном фронте, по словам Романа Свитана, сохраняется из-за того, что все их резервы брошены именно на это направление. А накануне, 25 октября, заместитель третьей штурмовой бригады Максим Жорин в своем Телеграмм-канале заявил, что Днепропетровщину нужно готовить к обороне уже, а не ждать, пока линия фронта снова сдвинется.

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