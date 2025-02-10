Фронт приближается к Днепропетровщине: в одном из сел проходит эвакуация людей

Россияне близятся к Днепропетровской области. Как происходит эвакуация людей?
Село Новоподгородное расположено на восточном краю Днепропетровщины. Врага здесь не только слышно, а уже почти видно. До линии фронта – менее 5 километров. 9 из 10 жителей уже покинули дома, потому что до села достают все виды русского вооружения.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.
Село Новоподгородное – почти опустевшее. На заборах видны надписи "живут люди". Почти каждый дом – поврежден. Полиция вместе с поселковым головой приехала вывозить 4 одиноких пожилых женщин. Они долго терпели обстрелы, потому что не хотели покидать дома, но наконец решились на эвакуацию.
В нескольких мешочках Вера вместила все, что нажила за 73 года. Волнуется, боится что-нибудь забыть. Закрывает дом, а руки не слушаются. Голова кружится, признается и в поисках сил прижимается к родным стенам. Она впервые за многие годы покидает свой дом.
А по другим адресам эвакуационную группу ждут сплошные отказы. Женщины выезжать передумали. Мощный взрыв раздается прямо во время разговора. Женщина вздрагивает всем телом, однако решение не меняет.
Не соглашается на эвакуацию и Ольга. Говорит, нет денег, чтобы выжить вне родного дома. Соседские дома пустые, воздух дрожит от взрывов, но Ольга убеждает — как-то справится.
"Мне 72 года, я прожила весь возраст здесь, в этом селе родилась и я буду где-то выезжать это – для меня дико", — говорит женщина.
До больницы, где временно размещают эвакуированных, доезжает только Вера. Эвакуация в Межевской громаде не объявлена, говорит поселковый голова, однако накануне из Новоподгородне вывезли последних малышей.
"Практически всех детей, с родителями там проживавших, мы на сегодняшний день вывезли, сегодня они находятся в безопасных местах", – говорит Межевский поселковый председатель Владимир Зражевский.
На границе Днепропетровщины и Донетчины после 2014 года осело около 5 тысяч переселенцев. Многим из них уже второй раз приходится искать новый дом. Всем выезжающим поселковый председатель обещает громада будет жить. Но пока из-за приближения фронта дома только пустеют. В самой восточной деревне общины – Новоподгородном из 700 жителей осталось около 70.
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