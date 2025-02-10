Фронт приближается к Днепропетровщине: в одном из сел проходит эвакуация людей

Село Новоподгородное расположено на восточном краю Днепропетровщины. Врага здесь не только слышно, а уже почти видно. До линии фронта – менее 5 километров. 9 из 10 жителей уже покинули дома, потому что до села достают все виды русского вооружения.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Село Новоподгородное – почти опустевшее. На заборах видны надписи "живут люди". Почти каждый дом – поврежден. Полиция вместе с поселковым головой приехала вывозить 4 одиноких пожилых женщин. Они долго терпели обстрелы, потому что не хотели покидать дома, но наконец решились на эвакуацию.

Женщина готовится к эвакуации

В нескольких мешочках Вера вместила все, что нажила за 73 года. Волнуется, боится что-нибудь забыть. Закрывает дом, а руки не слушаются. Голова кружится, признается и в поисках сил прижимается к родным стенам. Она впервые за многие годы покидает свой дом.

А по другим адресам эвакуационную группу ждут сплошные отказы. Женщины выезжать передумали. Мощный взрыв раздается прямо во время разговора. Женщина вздрагивает всем телом, однако решение не меняет.

Госпожа Вера

Не соглашается на эвакуацию и Ольга. Говорит, нет денег, чтобы выжить вне родного дома. Соседские дома пустые, воздух дрожит от взрывов, но Ольга убеждает — как-то справится.

"Мне 72 года, я прожила весь возраст здесь, в этом селе родилась и я буду где-то выезжать это – для меня дико", — говорит женщина.

До больницы, где временно размещают эвакуированных, доезжает только Вера. Эвакуация в Межевской громаде не объявлена, говорит поселковый голова, однако накануне из Новоподгородне вывезли последних малышей.

"Практически всех детей, с родителями там проживавших, мы на сегодняшний день вывезли, сегодня они находятся в безопасных местах", – говорит Межевский поселковый председатель Владимир Зражевский.

На границе Днепропетровщины и Донетчины после 2014 года осело около 5 тысяч переселенцев. Многим из них уже второй раз приходится искать новый дом. Всем выезжающим поселковый председатель обещает громада будет жить. Но пока из-за приближения фронта дома только пустеют. В самой восточной деревне общины – Новоподгородном из 700 жителей осталось около 70.

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