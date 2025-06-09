Фронт приближается к Константиновке: что на самом деле происходит в городе и какая там ситуация

Война в Украине / © ТСН

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Почти 8 тысяч мирных остается в прифронтовой Константиновке. Город ежесуточно обстреливают КАБами, а дроны врага без конца охотятся как за военными, так и за гражданскими авто.

Более того, россияне даже бьют по коммунальщикам, которые пытаются хоть как-то восстановить свет, перебитый в результате обстрелов. И все же из наиболее пострадавших от войны кварталов Константиновки полицейские Донетчины пытаются эвакуировать людей. В опасности быть попавшим под вражеский дрон эвакуационные экипажи порой по несколько раз в день возвращаются за желающими уехать.

На одной из таких эвакуаций побывала специальная корреспондента ТСН Юлия Кириенко.

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Сожженные вдоль дороги авто, развороченные дома из-за обстрелов и сетки, которые натягивают на деревянные опоры над дорогой. Так выглядит Константиновка. Она в десяти километрах от линии фронта.

"На самом деле каждая поездка в Константиновку, которая уже действительно очень похожа на Покровск - это как лотерея. С таким засильем дронов. хоть у нас и обшита металлом машина и бронированная и есть ружье, которое сбивает дроны, и куча радиоэлектронной борьбы, но это не является панацеей, чтобы уберечься от вражеских коптеров. Потому что в течение нашей дороги сейчас мы слышим, как анализатор дронов звучит и предупреждает, что они рядом", - говорит Юлия Кириенко.

Наше авто бронированное и то, что происходит вне его мы не слышим. Зато хорошо видно из окна, как Россия уничтожает город. Полицейские Евгений и Роман идут на эвакуацию жителей.

В Константиновке до сих пор остается более 7000 человек. Но каждый день город покидает до 10 местных. Ведь Россия делает их жизнь здесь невозможной.

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"Света нет. ни воды ни газа нет. дроны не дают службам отремонтировать электроопоры", - говорит Евгений Мусийчук, участковый офицер полиции Константиновки.

Роман с охотничьим ружьем выходит из эвакавто.

"Выходим из автомобиля и страхуем. друг друга. контролируем небо. потому что действительно вражеских дронов очень много. разных типов", - говорит Роман Дводненко, заместитель начальника полиции Константиновки

На пороге усадьбы уже ждет 80-летняя Валентина с мужем Дмитрием. Они лишь недавно эвакуировались из соседнего села Степановка, которое враг выжег дотла. Теперь остались без крыши над головой во второй раз.

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Эвакуация в Константиновке / © ТСН

Их пожитки - несколько чемоданов. Полицейские грузят вещи в бронированный бус. И в соседней Дружковке пенсионеров уже ждет Зураб, со своим медэваком, который повезет их в Одесскую область на базу для переселенцев.

Зураб прокладывает маршрут. Говорит, теперь это делать надо еще более осмотрительно, потому что россияне не гнушаются бить дронами даже по машине скорой. Вот на этих кадрах предыдущее авто Зураба. Которое так и не доехало за женщиной.

Повезло, что в салоне никого не было. Машина в ремонте, медики контужены. Но на следующий день таки вывезли пожилую женщину.

Зураб закрывает двери машины скорой. У пенсионеров впереди 8-ми часовая дорога подальше от войны. А полицейские снова разворачивают машину в сторону города. На очереди еще несколько рейсов. говорят, люди охотно выезжают из города, к которому приближаются бои. Надо успеть забрать как можно больше, до того, как линия фронта будет уже в Константиновке.

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