"Фронт приближается": какая ситуация в Покровске и что говорят люди, которые убегают от обстрелов оккупантов

Покровскую громаду россияне стали чаще обстреливать. Фронт после захвата Авдеевки в феврале приближается и местные активнее выезжают из прифронтовых поселков. Экипажи "Белых ангелов" полиции Донетчины вывозят людей из-под российских обстрелов, дома которых оказались на линии огня.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Маргариты Потаповой.

На днях российские войска попали ракетой С-300 в здание детского сада и центра социальной защиты в Покровске. Детская площадка усыпана кирпичами от разрушенного здания рядом наглядно показывает, что несет "русский мир" в Донецкую область.

Обстрел Покровска

"Фронт приближается, по состоянию на сейчас пострадавших нет легких повреждений, но критических нет", — говорит заместитель руководителя Покровской городской ВГА Алексей Стебель.

Алексей Стебель

В Покровской громаде продолжается добровольная эвакуация населения. Экипажи "Белых ангелов" под обстрелами вывозят людей из поселков вблизи линии фронта.

"Задача сегодня эвакуация из населенного пункта Прогресс", - говорит Геннадий Юдин, полицейский экипажа "Белые ангелы".

Поселок в 9 км и от оккупированного Очеретино. Пока подразделения ВСУ пытаются отодвинуть россиян оттуда, местные выезжают, их дома сейчас на линии огня.

Покровская община

"Я родилась здесь, 60 лет прожила, здесь с самого рождения", - говорит со слезами на глазах местная.

Военная администрация настоятельно рекомендует не затягивать с эвакуацией и пока пути к населенным пунктам на линии огня еще проездные, выезжать самим или давать заявку на выезд.

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Ранее ТСН рассказывала, как люди из Харьковщины вынуждены покидать свои дома и убегать под беспощадными ударами России.

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