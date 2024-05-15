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"Фронт приближается": какая ситуация в Покровске и что говорят люди, которые убегают от обстрелов оккупантов

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"Фронт приближается": какая ситуация в Покровске и что говорят люди, которые убегают от обстрелов оккупантов

Последствия удара по Покровску

В Донецкой области продолжается эвакуация.

Покровскую громаду россияне стали чаще обстреливать. Фронт после захвата Авдеевки в феврале приближается и местные активнее выезжают из прифронтовых поселков. Экипажи "Белых ангелов" полиции Донетчины вывозят людей из-под российских обстрелов, дома которых оказались на линии огня.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Маргариты Потаповой. 

На днях российские войска попали ракетой С-300 в здание детского сада и центра социальной защиты в Покровске. Детская площадка усыпана кирпичами от разрушенного здания рядом наглядно показывает, что несет "русский мир" в Донецкую область. 

Обстрел Покровска / ©
Обстрел Покровска

"Фронт приближается, по состоянию на сейчас пострадавших нет легких повреждений, но критических нет", — говорит заместитель руководителя Покровской городской ВГА Алексей Стебель.

Алексей Стебель / ©
Алексей Стебель

В Покровской громаде продолжается добровольная эвакуация населения. Экипажи "Белых ангелов" под обстрелами вывозят людей из поселков вблизи линии фронта. 

"Задача сегодня эвакуация из населенного пункта Прогресс", - говорит Геннадий Юдин, полицейский экипажа "Белые ангелы". 

Поселок в 9 км и от оккупированного Очеретино. Пока подразделения ВСУ пытаются отодвинуть россиян оттуда, местные выезжают, их дома сейчас на линии огня. 

Покровская община / ©
Покровская община

"Я родилась здесь, 60 лет прожила, здесь с самого рождения", - говорит со слезами на глазах местная.

Военная администрация настоятельно рекомендует не затягивать с эвакуацией и пока пути к населенным пунктам на линии огня еще проездные, выезжать самим или давать заявку на выезд. 

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 07:00 за 15 мая 2024 года | Полный выпуск новостей

Ранее ТСН рассказывала, как люди из Харьковщины вынуждены покидать свои дома и убегать под беспощадными ударами России.

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