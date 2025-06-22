ФСБ планировала ликвидировать топ-военного в центре Киева: чем все завершилось – детали от СБУ

О своем провале Россия узнала из эфира ТСН / © ТСН

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Служба безопасности Украины в очередной раз переиграла кремлевскую ФСБ! Ее особый отдел заказных убийств планировал ликвидировать прямо посреди Киева известного военного — Народного Героя Украины, с 2014-го воюющего на фронте. За это преступление готовы были выложить 100 тысяч долларов! Наши спецслужбы вели киллера в течение года.

О подробностях уникальной операции «Оборотень» говорится в сюжете ТСН.Неделя.

Задача прямо из Кремля — показательное убийство известного военного и обязательно в центре Киева.

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Российская ФСБ хотела организовать в Украине фабрику киллеров. Но оказалось, что подчиненные Малюка переиграла врага и здесь. Потому что даже главный ликвидатор, на которого делал ставку враг, оказался агентом СБУ. И об этом ФСБшники слышат в эти секунды в реальном времени из этого видео.

«Когда мы с вами говорим…. Они еще думают, что он его убьет», — рассказали в СБУ.

Двойная игра спецслужб, с кодовым названием «Оборотень» вышла на финишную прямую. И сегодня мы получили эксклюзивную возможность раскрыть тайны новой операции Службы безопасности Украины, от которой полетят головы и погоны кремлевцев, и которая еще больше подмочит репутацию специалистов из Лубянки.

Все началось почти год назад — 29 ноября 2024 года.

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ФСБшники отчитывались руководству: что им удалось завербовать профессионального ликвидатора. Неоднократного террориста-смертника, которого по их распространенной схеме, уничтожают вместе с жертвой. И не очередного идиота-подростка, а надежного агента. Его показательной работой должно стать убийство командира и основателя Грузинского национального легиона — подразделения Сил Специальных операций ВСУ — Мамуку Мамулашвили. Обязательно посреди столицы Украины.

В распоряжение ТСН Неделя попала переписка завербованного киллера с российским куратором.

Почему именно Мамука стал такой желанной мишенью и что это за списки ФСБ — расскажем впоследствии. Теперь о прайс. Заплатить за его физическую ликвидацию обещали щедро. Операцией лично руководил подполковник ФСБ, начальник особого отдела, специализирующийся на заказных ВИП убийствах для Кремля.

Соцсеть Телеграмм — очень удобная для ФСБ площадка. Здесь давно пытаются искать, вербовать, руководить предателями Украины российские спецслужбы. Тактику постоянно меняют. После удачной серии вербовок подростков теперь для выполнения будней работы взялись за пенсионеров. Причем действуют креативно. Вербуют от имени СБУ, дают задачи, которые якобы помогут Украине победить.

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Но это интернет-оружие оказалось с обеих сторон. Подполковник ФСБ сам попался на крючок наших специалистов.

Наш киллер был в центре схемы. Взрывчатку для него должны собирать другие, а снимать преступление должен был подросток, не впервые сотрудничавший с россиянами. Поджигал военный автомобиль — согласился доставить взрывчатку. Он ранее уже получал подозрение за поджог авто ВСУ, но суд ему избрал по мере меры пресечения просто домашний арест.

«Парень вышел снова на своего куратора из ФСБ и тот отработал ему новую задачу. И мы его задержали с поличным, когда он уже с бомбой шел в одно из военных зданий столичного региона», — рассказали в СБУ.

Видео убийства и должно стать чуть ли не важнее самой ликвидации грузинского легионера. Российская пропаганда — это военный ресурс часто действеннее самой российской армии.

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«Картинка для сеяния дестабилизации в нашем обществе, определенной паники, чтобы показать уязвимость военнослужащих Украины, которые находятся в тыловых регионах страны, которые могут добраться до них, даже если они не находятся на нуле», — отметили в СБУ.

Грузинский национальный легион Мамука Мамулашвили создал в 2014-м, с 2016-го легион официально в составе ВСУ, ныне в структуре ССО. Это было первое интернациональное подразделение в ВСУ. Он начинался с двухсот воинов, и вырос в 10 раз.

Мамука воюет с россиянами с 14 лет. Отец-генерал, еще юношей взял его на войну в начале 90-х. Говорит, не забудет: единственные, кто приехал на помощь его народу, тогда были украинцы. Он пережил российский плен. Воевал в Чечне. Защищал свою Грузию от россиян и в 2008 году.

Отец малого заставил идеально выучить язык врага — русский. И научил кем на самом деле русские.

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«Мой отец всегда говорил, что у нас единственный враг — это Россия», — вспоминает Мамулашвили.

Россияне давно развернули мощную информационную вину против подразделения и Мамуки лично. Снимали заказные пропагандистки фильмы, пытались дискредитировать подразделение в Грузии, чтобы грузины не ехали сюда воевать на стороне Украины, придумывали многочисленные фейки. Один из последних лично озвучил пророссийский премьер-министр Фицо — мол Мамука готовил государственный переворот в Словакии.

Но россияне решили пойти дальше и ликвидировать Мамуку физически. Несколько раз неудачно пытались отравить тяжелыми металлами.

СБУ обыграла ФСБ. Наш агент профессионально имитировал, что следит за жертвой, ведет разведку. И параллельно узнавал очень важную информацию для наших спецслужб.

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Поднять имидж, как планировали на Лубянке, похоже, не получится. Скорее наоборот. Полетят и головы, и кремлевские погоны в отделе заказных убийств. Информация — оружие и наши мастерски им пользовались больше года. И поражение ФСБ не только в ударе по их планам и структуре, но и в сохранении наших героев, к которым сын Грузии точно принадлежит.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ЛИКВИДАЦИЯ ВОЕННОГО В ЦЕНТРЕ КИЕВА! СБУ обыграла ФСБ! О своем ПРОВАЛЕ РФ узнала из ЭФИРА ТСН

Дата публикации 21:14, 22.06.25 Количество просмотров 24 Разоблачение в прямом эфире! ФСБшники увидели свой провал в спецоперации СБУ в эксклюзиве ТСН

Напомним, что в Черкасской области разоблачили идейный «крот» РФ, который приводил российские ракеты на свою воинскую часть, где проходил службу.

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