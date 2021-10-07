Фугасные гранаты и патроны: в Запорожской области во дворе дома обнаружили боеприпасы Второй мировой войны

Фугасные гранаты и патроны: в Запорожской области во дворе дома обнаружили боеприпасы Второй мировой войны

На место вызвали взрывотехников.

Почти сотню боеприпасов времен Второй мировой обнаружили в Запорожской области. В поселке Камышеваха хозяева усадьбы решили заложить фундамент под новое здание и во время земляных работ наткнулись на подозрительные предметы.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 7 октября.

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На место вызвали взрывотехников. За несколько часов четверо саперов обнаружили почти восемь десятков противопехотных и фугасных гранат, а также старые патроны. Территорию обследовали металлоискателями.

Боеприпасы вывезли на полигон, где уничтожили их дистанционным подрывом.

Новости Украины: в Запорожье обнаружили почти сотню боеприпасов времен Второй мировой

Напомним, что на Днепропетровщине поймали дельцов, которые продавали мины, гранаты, автоматы и пистолеты, и даже противотанковые управляемые ракеты из зоны проведения операции объединенных сил на Донбассе.

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