Фундаментальный документ: Данилов заявил, что США хотят бороться с коррупцией во всем мире

Фундаментальный документ: Данилов заявил, что США хотят бороться с коррупцией во всем мире

Секретарь СНБО обратил внимание, что перед разговором Байдена и Путина в США был принят "стратегический документ" о борьбе с коррупцией в мире.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал переговоры между президентом США Джо Байденом и главой России Владимиром Путиным и обратил внимание на предшествовавший им малоизвестный факт.

О своих наблюдениях Данилов рассказал 9 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Секретарь СНБО обратил внимание, что накануне этого разговора США приняли стратегический документ, который должен побороть коррупцию во всем мире.

"Очень много разных интерпретаций этих вещей. Но никто не обратил внимание на один фундаментальный документ, который был принят накануне этой встречи. США перед этой встречей приняли стратегический документ, который имеет целью побороться с коррупцией не только на территории США, но и взять лидерство в борьбе с коррупцией во всем мире Фундаментальный документ, который многих очень охладит — тех, кто считает, что они и дальше будут заниматься клептократией, которой они занимаются в своих странах, направлен именно на страны, в которых авторитарные режимы воруют из бюджета деньги. Я думаю, когда общество ознакомится с этим документом, оно увидит там очень много интересных вещей", — сказал он.

По словам Данилова, этот документ напрямую касается и Украины. Секретарь СНБО предупредил, что люди, которые в предыдущие годы были коррупционными делами, теперь будут находиться под контролем "соответствующих служб США".

"А это уже не простые институции. Впервые в истории США Центральное разведывательное управление напрямую будет этим вопросом заниматься. И это такая фундаментальная вещь перед началом переговоров президента РФ с Байденом", — подытожил Алексей Данилов.

Ранее сообщалось, что 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры. В случае вторжения РФ в Украину официальный Вашингтон от себя и европейских партнеров предупредил Кремль о масштабном пакете санкций, что нанесет значительный ущерб российской экономике.

После переговоров с Путиным Байден собрал европейских союзников на телефонной конференции.

В свою очередь Зеленский прокомментировал переговоры Байдена и Путина, назвав разговор "положительным моментом".

Сегодня президент Украины ведет переговоры с Джо Байденом.