Фура чуть не упала на женщину: в Киеве произошло жуткое ДТП – появилось видео

Женщина едва успела увернуться от грузовика и чудом не пострадала, а вот водитель фуры отделался сломанной рукой.

В Соломенском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика DAF. Фура опрокинулась и едва не упала на женщину.

Об этомсообщила Патрульная полиция Киева и обнародовала видео ДТП с камер видеонаблюдения.

На записи видно, как огромная фура на большой скорости пытается обогнать другую, переворачивается на бок и вылетает на тротуар. В этот момент там шла женщина, которая едва успела увернуться от грузовика и чудом не пострадала. А вот водитель фуры, как выяснил ТСН, отделался сломанной рукой.

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"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля DAF не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на электроопору. Транспортное средство совершило неуправляемое движение и перевернулось на тротуар", – говорится в сообщении под видео.

Кроме того, патрульные проверили у водителя наличие всех документов и установили, что у него нет действительного страхового полиса.

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Патрульные вынесли на водителя постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) и составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

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