Футболист Андрей Пятов ради эксперимента целый день "собирал" в городе бактерии на свои руки

Футболист Андрей Пятов ради эксперимента целый день "собирал" в городе бактерии на свои руки

Стафилококк, споры бациллы и другие бактерии — все это можно найти на руках. И если их как следует не вымыть, можно подхватить кишечную болезнь или вирусную инфекцию. Всего в 80% инфекционных заболеваний передаются именно через руки.

Во Всемирный день чистых рук медики призывают еще раз проанализировать, правильно ли вы их моете. А как это делать — покажет голкипер национальной футбольной сборной Андрей Пятов. Ради эксперимента вратарь прошелся по общественным местам, а потом сдал отпечатки своих пальцев в лаборатории. Какие бактерии обнаружили на руках капитана национальной сборной, 15 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Какую инфекцию нашли на руках футболиста Андрея Пятова

В сопровождении жены и сына вратарь Андрей Пятов принимает участие в социальном эксперименте. Его задача — пощупать больше поверхностей, чтобы потом проверить, сколько и чего остается на руках.

В больнице Охматдет голкипер сдает свои отпечатки пальцев, чтобы проверить, каких микробов собрал на руки во время прогулки. А еще медик советует взять посевы и с помыть руки, чтобы проверить, хорошо ли мужчина это делает. И ради любопытства — что покажут исследования, когда руки обработать антисептиком.

В лаборатории посевы с пальцев Андрея Пятова поместили в термостат и выращивали при 37 градусах. Невидимые отпечатки выросли "букетом". На грязных отпечатках вратаря лаборантка увидела, кроме стафилококков, споровые бациллы, коринебактерии и мелкие стафилококки. Они могли бы спровоцировать недуг, если бы хозяин эти руки облизал. Но он их помыл. Посев с помытых руки: бактерий в разы меньше и почти нет после антисептика. Поэтому вратарь моет руки правильно.

Тщательно мыть руки, признается капитан национальной сборной, приучила жена. И его, и детей. Все к малейшему знают, что руки следует мыть с мылом.

Новости Украины: как правильно мыть руки, чтобы не подхватить вирусную инфекцию

До 80% инфекционных заболеваний передаются через руки

По статистике, человек каждые полчаса сталкивается с 300 различными поверхностями и почти с миллионом микробов. И их больше там, где больше людей: кнопки лифта содержат на 20% больше бактерий, чем сиденье унитаза. А сколько их на перилах...

До 80% инфекционных заболеваний передаются именно через руки. Если их хорошо вымывать, то риск подхватить кишечную инфекцию уменьшается почти в два раза, и почти на четверть меньше шансов слечь от респираторных инфекций. Однако, лишь 5% людей правильно моют руки.

Как нужно мыть руки?

Мастер-класс — от эпидемиолога. Она говорит, что "очень желательно снимать с рук украшения, часы". Руки нужно намылить щедро и выполнить шесть стандартных движений.

"Помыли между пальцами, помыли сверху, пучки пальцев о ладошку, большие пальцы", — советует врач.

Мыть руки нужно не менее 20 секунд.

"Высушиваем руки и хорошо бы салфеткой закрыть кран, потому что на ручке много грязи", — говорит врач.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку