G7 и ЕС наконец-то согласовали "потолок" цен на нефть: заработки России значительно сократятся

Евросоюз и "Большая Семка" договорились ограничить российские доходы за счет внедрения потолка цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогое сырье европейские брокеры и не только, в третьи страны, просто теперь не будут возить, рассказывает для ТСН корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко.

Напряженные, а иногда и изнурительные переговоры, продолжавшиеся более недели, завершились. Ввести предельную цену на нефть "Группа Семи" и ЕС договорились давно, а какой именно цена должна быть — дипломатам пришлось поискать точки соприкосновения, чтобы договоренность заработала. Одной из тормозивших ее стран была Польша.

И не потому, что не хотела российские доходы срезать. Напротив: вместе со странами Балтии стремилась и призвала других нанести сильнейший удар по бюджету агрессорки. Введением этого предела снизить цену барреля, которая на рынке сейчас стоит на уровне 80 долларов, вчетверо. Это предложение сильно контрастировало с той, что внесла "Группа Семи", — 65-70 долларов за баррель. Даже на этот порог не спешили соглашаться хозяева танкерного флота, возящего, в частности, и российскую нефть. Греция, Кипр, Мальта беспокоились, что потеряют много денег. Впрочем, накануне компромисс наконец достигли. Потолок, в который будут упорствовать цены на российское морское сырье, установили на уровне 60 долларов.

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“Это усиливает влияние наших санкций, во-вторых – уменьшит доходы России. А в-третьих, в то же время это стабилизирует глобальные цены на энергетику, поскольку позволяет операторам из Евросоюза торговые, брокерские и транспортные операции с российской морской нефтью по отношению к третьим странам при условии, что она продается по цене ниже предельной”, — отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Иными словами, перевозить или совершать какие-либо другие операции с российской нефтью, проданной дороже 60 долларов за баррель, флот "Группы Семи", Евросоюза и Австралии, которая она тоже присоединилась к договоренности, не станет. Исключения сейчас, такой переходный период, только для танкеров, куда нефть уже загружена. Им дается 45 дней на ее доставку к месту назначения со дня, когда ограничение вступит в силу, а это уже с понедельника.

С 5 декабря будет действовать нефтяное эмбарго, согласование которого летом так сложно двигалось, то есть Евросоюз отказывается от российской нефти и перестает ее закупать. Предельная цена на нее требовалась, чтобы Россия не бросилась зарабатывать благодаря третьим странам. Ранее в Кремле предупреждали, что не будут продавать нефть странам, которые поддержат «потолок» цен. Между тем, каждые два месяца ее "Группа Семи" и ЕС будут пересматривать, чтобы предельная цена соответствовала актуальной рыночной ситуации.

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