G7 радует решениями и это еще до приезда Зеленского: лидеры стран наперебой угрожают Путину

Новые санкции против России и обещание поддерживать наше государство в течение длительного времени — в японской Хиросиме открылся саммит G7, где тема поддержки Украины — одна из наиболее важных на этой встрече, говорится в ТСН.

Место для встречи символическое – японская Хиросима, пострадавшая от атомной бомбардировки 78 лет назад. Лидеры крупнейших экономик мира чтят память погибших во время этой атаки и работают над тем, чтобы избежать новых. Во время полномасштабного вторжения в Украину Россия не перестает озвучивать ядерные угрозы. Хозяин саммита японский премьер Фумио Кисида рассказывает, что место для встречи выбрал, чтобы привлечь внимание к контролю над вооружением.

"Мир сейчас сталкивается с многочисленными кризисами: климатическим кризисом, пандемией и вторжением России в Украину", — говорит он.

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Об опасной и неприемлемой ядерной риторике России лидеры Большой Семерки говорят в совместной декларации. G7 призывает Москву немедленно остановить войну и вывести все свои войска из Украины. Начинают саммит с обещаний новых санкций против России. Первым об ограничении говорит премьер Британии – Лондон запрещает импорт российских алмазов, меди, алюминия и никеля, а также расширяет санкционный список, куда попадают 86 человек, банки, предприятия и 9 связанных с "Росатомом" организаций. Риши Сунак пользуется возможностью и с полей саммита передает послание главе страны-агрессору. “Мое прямое послание Путину: мы никуда не уйдем. Россия должна знать, что мы и другие страны непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину не только здесь и сейчас ресурсами, необходимыми ей для защиты, но и в долгосрочной перспективе», — говорит он.

Сам вопрос долгосрочной поддержки – партнеры хотят обсудить во время саммита. Британский премьер выражает надежду, что по инициативе Лондона расширить санкции подтянутся другие страны, как уже было. Европейский союз не затягивает также, по словам президента Евросовета Шарля Мишеля, цель санкций — экономически ослабить Москву, а следовательно, и ее способность вести войну. Потому что то, что делает Россия, очень опасно не только для европейского континента, но и для всего мира”,- говорит президента Евросовета Шарля Мишеля.

Также лидеры G7 обсуждают, как перекрыть лазейки, которыми до сих пор пользуется страна-агрессор. В частности, международные санкции могут затронуть не только россиян, но и физических и юридических лиц в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии — всех тех, кто, несмотря на ограничения, занимается поставками подсанкционной продукции в Россию.

По сообщениям, во время саммита Большой Семерки будут обсуждать еще возможность передачи Киеву истребителей F-16, но на то, что Америка не против такого снабжения странами-партнерами, накануне намекнули в Вашингтоне. Будут говорить мировые лидеры и о возможности переговоров о перемирии или мире и эти обсуждения, как и обещали ранее западные партнеры, состоятся с участием Украины.

МИД Японии уже подтвердил, что к саммиту присоединится президент Зеленский. В настоящее время он посещает саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что подробности путешествия украинского президента не раскрывают из соображений безопасности, агентство Блумберг сообщает, что добраться до Японии Зеленскому поможет американский военный самолет. В Токио ранее отмечалось, что глава нашего государства присоединится к совещанию лидеров крупнейших экономик мира в воскресенье.

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