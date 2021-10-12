Гаагский трибунал: шансы Киева признать Москву виновной в военной агрессии в Черном море

Три года назад Россия задержала военные корабли и членов их экипажей в Керченском проливе. Дело начал слушать Арбитражный суд в Гааге.

Арбитражный суд в Гааге (Постоянный третейский суд) продолжит устные слушания по делу военной агрессии России в Черном море в 2018 году, когда Москва незаконно захватила три украинские военные корабля и членов экипажа, направлявшихся из Одессы в Бердянск. Тогда это даже стало поводом для введения военного положения. Действующая же власть спекулировала на действиях предшественников, намекая на попытки узурпации.

Во вторник, 12 октября, свою позицию представит Украина. Затем устные слушания перейдут в закрытый режим. Хоть в сентябре 2019 года в рамках большого обмена "35 на 35" Россия вернула нам 24 украинских моряков, а затем и полностью разграбленные корабли, мы стараемся привлечь Москву к ответственности за грубое нарушение норм международного права.

ТСН.ua рассказывает о сути дела, позиции сторон и шансах на решение в пользу Украины.

Устные слушания

В конце мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву (куда Киев 16 апреля того же года обратился с запросом о применении временных мер) своим приказом обязал РФ немедленно вернуть Украине три военно-морских корабля и 24 члена их экипажей.

Москва отказалась выполнять это решение. Но в начале сентября 2019 года, через четыре месяца после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, Россия демонстрирует "большой" жест политической воли — соглашается на обмен "35 на 35". Домой вернулись 24 украинских пленных моряка и еще 11 политзаключенных, среди которых и Олег Сенцов. Украина же выдала России Владимира Цемаха — боевика "ДНР", свидетеля по делу о сбитом самолете рейса MH17, которое сейчас слушается в нидерландском суде.

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Более чем через два месяца, 18 ноября 2019 года, Россия также вернула Украине захваченные суда "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны-Капу". По словам наших дипломатов, которые были на этих кораблях сразу по возвращении, они были просто в ужасном состоянии: русские выкрутили все лампочки, сняли шланги из-под унитазов, исчезли даже личные вещи моряков — обувь и одежда.

С 11 по 16 октября в Гааге пройдут устные слушания на возражения России относительно юрисдикции Арбитражного трибунала. То есть, в Москве считают, что арбитраж не вправе рассматривать дело по иску Украины по обстрелу и задержанию украинских военных кораблей и моряков.

В МИД Украины считают, что данное дело является составной частью общей юридической стратегии по привлечению России к ответственности за нарушение норм международного права, в данном случае — Конвенции ООН по морскому праву, и грубого пренебрежения к человеческой жизни. Также Киев будет добиваться получения компенсаций, в том числе за задержание наших военнослужащих, ранения и жестокого обращения с ними.

Аргументы Украины

Несмотря на возвращение наших моряков домой, в России против них продолжили штамповать уголовные дела. Москва судила их за незаконное пересечение российской границы. То есть, Россия расценивает свои действия, как правоохранительную деятельность.

Хоть Москва настаивает, что дело Украины против России относительно акта агрессии в Керченском проливе не находится в юрисдикции Арбитражного трибунала, параллельно продолжает обвинять Киев в военной провокации.

Задача Украины доказать, что Российская Федерация является нарушителем международного права. 25 ноября 2018 года украинские военные корабли осуществляли мирный проход через Керченский пролив с целью передислокации из Одессы в Бердянск. Россия помешала судам в доступе к Керченскому проливу. Когда корабли повернули в Одессу, за ними последовала российская береговая охрана, приказав остановиться якобы из-за нарушения российского законодательства.

В конце концов украинские военные корабли были обстреляны и задержаны, а украинских моряков взяли в плен. Действия России были грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует абсолютный иммунитет военных кораблей и других государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях. Это означает, что Москва не имела права останавливать украинские военные корабли, захватывать их, арестовывать экипажи и высаживаться на борт.

Кремль, не предоставляя никаких доказательств, утверждает, что украинские корабли были задержаны во внутренних водах России, поэтому принцип абсолютного иммунитета не может быть применен. Показания капитанов украинских судов подтверждают, что в момент захвата они пересекли границы внутренних вод. Кроме того, Российская Федерация обострила спор, уклоняясь от выполнения приказа Международного трибунала по морскому праву в мае 2019 года.

Эксперты прогнозируют, что рассмотрение дела растянется на 6-9 месяцев. Почти наверняка можно сказать, что Арбитражный суд в Гааге признает свою юрисдикцию. Также вполне вероятно, что Россию признают виновной и присудят выплатить Украине компенсацию. Но вряд ли Москва выполнит это решение. Хотя похожие прецеденты с участием России говорят об обратном.

В сентябре 2013 года в Баренцевом море РФ задержала корабль Arctic Sunrise под флагом Нидерландов, которые впоследствии обратились в Трибунал ООН по морскому праву. Лишь в мае 2019 года Нидерланды и Россия достигли мирового соглашения — Москва согласилась выплатить международной организации "Гринпис", которой принадлежит корабль, 2,7 млн евро компенсаций.

Гаагский трибунал: сможет ли Украина победить Россию в международном суде

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