Гарантии безопасности для Украины: как не попасть в ловушку по пути к членства в НАТО

Личное участие Владимира Зеленского в саммите G7 в японской Хиросиме несколько ускорило геополитические события. Выступая на рабочей сессии "Большой семерки", украинский президент предложил провести саммит Формулы мира уже в июле – на 500 день после начала полномасштабной войны. Это предшествует Вильнюсскому саммиту НАТО 11-12 июля, где, возможно, Швеция уже официально вступит в Альянс (если Турция отменит свое вето), а мир услышит имя следующего генсека Североатлантического альянса.

Но, не только это. В то время как разные мировые лидеры (Китая, стран Африки, Бразилии, Турции и даже Папа Римский) предлагают свои "мирные" планы, не имеющие ничего общего с полной победой Украины в этой войне, или премьер Венгрии Виктор Орбан, который публично говорит, что не верит в победу Украины, именно на Вильнюсском саммите НАТО будет решаться не только судьба нашего будущего вступления в Альянс, но и предоставление нам гарантий безопасности.

Об этом на днях написала The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники и заявление президента Польши Анджея Дуды. Мол, ключевые страны НАТО предварительно поддержали идею предоставления Украине гарантий безопасности до тех пор, пока мы не вступим в НАТО. Идеальной для Украины является модель Швеции и Финляндии. Однако сейчас натовцы (хотя официально только Франция заявила о готовности предоставить нам гарантии безопасности) поддерживают соглашение о безопасности в израильском стиле. И это не совсем то, что нужно Украине. Да и остается много неизвестных деталей такого будущего соглашения о безопасности, которые очень важны, чтобы не попасть в ловушку Будапештского меморандума.

ТСН.ua разбирался, какие именно гарантии безопасности ключевые западные страны готовы предложить Украине, и к каким отношениям с Украиной и Россией готовится сама НАТО.

"Финляндизация" Украины больше не табу: как мы идем в НАТО

Говоря о термине "финляндизация", сразу приходят в голову высказывания ветерана американской дипломатии, госсекретаря США Генри Киссинджера, что Украине лучше было бы выбрать нейтралитет и забыть о НАТО. Правда, сейчас он говорит совсем другое – что для НАТО лучше иметь Украину на борту, чем вне его.

Киев говорит Западу очень четко: вы должны исправить ошибку Бухарестского саммита НАТО в 2008 году и предоставить Украине "статус кандидата на вступление в НАТО", как это уже сделал ЕС. То есть, ответить на заявку Украины на вступление, которую Киев направил в Альянс еще осенью прошлого года. И Вильнюсский саммит – прекрасный случай сделать это, послав сильный сигнал Путину.

Однако далеко не все в НАТО разделяют этот подход. И двусторонние декларации, составленные президентом во время его недавнего европейского тура, это наглядно продемонстрировали. Нигде нет четкой формулировки поддержки этими странами нашего членства в НАТО. Только поддержка Германией, Италией и Францией Комиссии Украина-НАТО и формулировок Бухарестской декларации 2008 года, которая говорит, что Украина станет членом Альянса через механизм ПДЧ, который Украине уже не нужен.

По словам замруководителя ОПУ Игоря Жовквы, Киев понимает, что до окончания войны Украина не станет членом НАТО. А это постоянно повторяет генсек Альянса Йенс Столтенберг:

"Приобретение членства во время войны – этого на повестке дня нет. Вопрос в том, что произойдет, когда война так или иначе завершится. Сейчас продолжаются консультации о дальнейшем пути и о том, как удовлетворить стремление Украины получить членство в НАТО. Никто не сможет сказать, каким будет окончательное решение на саммите в Вильнюсе".

Именно поэтому нам нужны четкие гарантии безопасности по примеру Финляндии и Швеции на переходный период до фактического вступления Украины в НАТО, когда на нас будет распространяться статья 5 о коллективной обороне. Судя по статье WSJ, в настоящее время ключевыми странами НАТО дискутируется израильский вариант. Однако, по словам руководителя комитета ВР по внешней политике Александра Мережко, израильская модель не подходит Украине. Израиль является основным союзником США вне НАТО. Осенью 2021 года в ВР регистрировали обращение в Конгресс США с призывом предоставить Украине такой статус. Тогда голосование за постановление было провалено.

"Это не гарантии. Такие страны имеют право на получение военно-технической помощи. А Украина сегодня имеет больше. Единственная гарантия – путь Финляндии. Есть 5 статья Североатлантического договора – это главная гарантия безопасности – один за всех и все за одного. На пути до вступления в НАТО также нужны гарантии, прежде всего, со стороны ядерных стран. То есть, по сути, речь идет не об Израиле, а о Финляндии", — говорит ТСН.ua Александр Мережко.

Именно поэтому следует публично говорить о ряде ловушек, ожидающих Украину как на этапе получения этих гарантий безопасности, так и до, а также после этого, до обретения полноправного членства в НАТО.

Во-первых, Запад должен наконец-то определиться, как они видят победу Украины, а не говорить за закрытыми дверями, не знающими, какие территории Украина сможет отвоевать, понимая под этим Крым. А в идеале – четко заявить, что разделяет украинское видение победы. Иначе мы можем попасть в ловушку, когда силы обороны Украины выйдут на международно признанные границы 1991 года, а для России это будет новой линией фронта для продолжения боевых действий. Поэтому подход "членство Украины в НАТО только после окончания войны" нуждается в четкой конкретизации.

Во-вторых, у Украины уже был печальный опыт с Будапештским меморандумом. Поэтому нам нужны именно четкие гарантии безопасности, а не заверения, которые должны быть изложены на бумаге и ратифицированы парламентами соответствующих стран. И это должны быть именно гарантии по примеру Швеции и Финляндии, а не декларации о продолжении вооруженной поддержки Украины, что тоже безусловно важно.

В-третьих, предоставленные Украине гарантии безопасности должны быть временными и не стать заменителем членства в НАТО.

Удачной отправной точкой для обсуждения этих вопросов мог бы стать саммит Формулы мира уже в начале июля, предложенный президентом Зеленским, который предшествовал Вильнюсскому саммиту НАТО. Однако ответы Запада на этот счет мы пока не услышали. Хотя по словам посла Украины в Японии Сергея Корсунского, на саммите G7 в Хиросиме эта идея нашла поддержку.

"Вы правильно назвали те страны, которые вроде бы предлагают какие-то мирные инициативы. Такое складывается впечатление, что с нашей стороны никаких мирных инициатив нет. Так вот, саммит Формулы мира имеет именно эту идею, – показать этим инициаторам переговоров и территориальных компромиссов, что это не соответствует действительности.С нашей стороны есть конкретное предложение, и оно будет поддержано демократическим миром.То есть, против ваших хотелок, которые имеют целью сделать Путину небольно, мы имеем очень четкую позицию: освобождайте территории, выводите войска, а дальше будем реализовывать те шаги, которых требует международное право. Мы это уже столько раз проходили – дайте ему Крым и он будет сидеть тихо. Ну, не будет сидеть тихо", — сказал Сергей Корсунский.

Новая холодная война: НАТО готовится к столкновению с Россией

За более чем год полномасштабной войны России против Украины, наибольшим страхом ключевых стран-членов НАТО остается любой ценой избежать прямого военного столкновения с Россией. Именно это каждый раз сдерживало наших ключевых партнеров от поставок более мощного оружия Украине, которое в конечном итоге поступало, но они не знали, как это воспримет Москва. Союзники постоянно создавали препятствия и налагали всяческие ограничения своими же руками. Однако пока так кажется, что союзники готовы изменить свои подходы, хоть и очень медленно.

По информации Reuters, на Вильнюсском саммите НАТО планируют принять тысячи страниц секретных военных планов, которые впервые со времен Холодной войны будут описывать, как Североатлантический союз ответит на возможную атаку России. Все это также будет включать в себя четкие планы модернизации сил и материально-технического обеспечения для конкретных стран НАТО.

Если Украина четко артикулирует свое желание стать членом НАТО, а на стандарты Альянса переходит прямо на поле боя, вполне логично, если эти новые военные планы учитывают и украинские оборонные способности. Однако бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес сомневается, что на это есть консенсус 31 члена НАТО.

"Думаю, маловероятно, что любой официальный план НАТО будет конкретно предусматривать именно это. Добиться, чтобы 31 страна согласилась конкретно на это, будет незаурядным вызовом. Но такие планы будут точно включать предположения относительно Украины и угрозы от России", — говорит ТСН.ua Бен Ходжес.

При этом даже несмотря на то, что Россия потеряла почти всю свою профессиональную армию в войне против Украины, по словам бывшего командующего армией США в Европе, он бы никогда не согласился с утверждением, что Россия больше не представляет угрозы для Альянса: они все еще имеют тысячи ядерных боеголовок, сотни самолетов и крупный военно-морской флот, кроме Черноморского.

"И, конечно, у них есть потенциал и ресурсы, чтобы отстроить то, что потеряли, если мы не поможем Украине их решительно раздавить, и если не сохраним санкции. Поэтому вполне оправдано и необходимо для НАТО продолжать обеспечивать эффективное сдерживание и защиту от любых угроз.Думаю, НАТО будет продолжать адаптацию, улучшение своих материально-технических способностей, интегрированной системы ПВО и ПРО, и способности быстро двигаться", — подытожил Бен Ходжес.