Гарантии безопасности для Украины: Резников очертил топ-5 пунктов защиты от России

Украине нужна четкая и прочная система гарантий безопасности, которая сделала бы невозможным агрессию со стороны России. А главный залог мира в Черноморском регионе – это деоккупация Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников очертил пять фундаментальных принципов, на которых должна основываться безопасность как Черноморского региона, так и в более широком контексте.

Об этом он заявил, выступая на Первой конференции по безопасности в Черном море в Бухаресте.

Во-первых, нужно сменить парадигму, действовать быстро и превентивно, быть на шаг впереди, а не просто реагировать на постфактум.

"Мы не должны бояться применять силу и жесткие санкции. Агрессоры должны признать, что достичь результата им не удастся, они получат колоссальные убытки. В этот день год года украинский флот нанес удар по крейсеру "Москва". Россия впервые за более века потеряла флагман своего (Черноморского — ред.) флота. За этим последовали несколько операций, которые заставили россиян покинуть остров Змеиный, чтобы сделать жест доброй воли. Это позволило нам запустить зерновую инициативу. И никакими переговорами или мольбами этого не достичь", — отметил Алексей Резников.

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Во-вторых, нужна система гарантий, которая сделала бы невозможным агрессию со стороны России. И это не должно быть альтернативой членству в НАТО.

"Три страны региона уже члены НАТО. Альтернативы вступления Украины в НАТО нет. Необходимо расширить инфраструктуру безопасности союзников на восток. Украина уже доказала свою совместимость. Украина уже сделала свой шаг, официально подав заявку на вступление в НАТО. Отсутствие прогресса в достижении этой цели. только продолжает период неопределенности и рисков. На прошлой неделе граница России с НАТО удвоилась. Что в ответ сделала Москва? ничего. Поэтому нужно действовать", — считает министр обороны Украины.

В-третьих, без освобождения Крыма любые разговоры о региональной безопасности являются не более чем иллюзией. Россия начала с оккупации Азовского моря, а затем начала ползучую оккупацию западной части Черного моря, блокируя районы рядом с навигационными путями для военных учений.

"Никто не провоцировал Кремль. Это просто их обычная тактика. Это то, что поставлено на карту недавней атаки на американский беспилотник и ракетных пусков, представляющих угрозу для нескольких стран. Пока Россия контролирует Крым, она будет продолжать попытки экспансии в имперском духе. Если мы хотим безопасности, стабильности и процветания региона, Крым нужно уволить. Это в наших общих интересах", — подчеркнул Алексей Резников.

В-четвертых, некоторые партнеры утверждают, что вопрос о регионе невозможно решить без привлечения России. Мы должны честно признать, что достижение устойчивого мира и предпосылок совместного процветания в регионе невозможно без трансформации в России.

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"Трансформация в России должна быть элементом повестки дня. Россия должна получить четкий общий сигнал. И сохранение санкций должно быть частью этого сигнала. Россия должна стать демократической федерацией. Это должно быть при проведении денацификации. Стратегическое поражение России очевидно. Но без существенной трансформации мы не получим больше, чем передышка перед следующей войной", — отметил украинский министр обороны.

В-пятых, важное время. Продолжение замораживания войны означает остановку прогресса всего региона. Это будет означать упущенные возможности.

В этом году, по словам Алексея Резникова, Украина хочет изменить ситуацию в поле боя.

"Для нас ставки самые высокие, но это не наш общий интерес. И наша армия уже доказала, что это возможно. Для этого нам нужна помощь, и она нужна как можно скорее. Такая поддержка должна включать поставки разных типов вооружения и боеприпасов, подготовку украинских воинских частей, повышение уровня обмена информацией о развитии ситуации в регионе, в небе и на море, усиление и контроль режима санкций против россиян, углубление оперативной совместимости воинских частей Украины и стран-партнеров", — заявил Резников.

Министр обороны Украины также напомнил, что Кремль прибег к открытому ядерному шантажу, захватив сначала Запорожскую АЭС, а затем угрожая применить ядерное оружие и передавая его другой стране (Беларуси – ред.).

"Это последний гвоздь в гроб нераспространения ядерного оружия. Напомню, что по Будапештскому меморандуму Украина добровольно отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности. Давайте поставим честный вопрос. После того, что с нами произошло, кто-то согласится добровольное ядерное разоружение?", — напомнил Алексей Резников.

Напомним, ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что Бухарест будет продвигать в НАТО создание постоянного флота Альянса в Черном море.

Также мы информировали, что Соединенные Штаты, Германия и Венгрия выступают против идеи предложить Украине "дорожную карту" вступления в НАТО на предстоящем саммите, на чем настаивают Польша и страны Балтии.

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