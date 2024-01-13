Гарантии безопасности или глубокая обеспокоенность: что на самом деле подписали Киев и Лондон, и как это поможет победить Россию

Новое Соглашение о безопасности между Украиной и Великобританией не предусматривает такого же защитного зонтика, включая ядерный щит, который Британия предоставляла Швеции до ее фактического вступления в НАТО.

В пятницу, 12 января, во время визита Риши Сунака в Киев, Украину и Великобританию подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Многие украинские депутаты дописывали в соцсетях, что Соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО, называя это чуть ли не гарантиями безопасности. К сожалению, это не так. Это Соглашение скорее о гарантиях дальнейшей финансовой и военной поддержки Украины, учитывая, что сейчас происходит в США. То есть это гарантии, что нас не бросят один на один в войне с Россией, которая наращивает свою военную машину.

Фактически это подтвердила и общая пресс-конференция Владимира Зеленского и Риши Сунака. Говоря о Соглашении, украинский президент называл это "гарантиями" или "безопасными гарантиями", тогда как британский премьер — "заверениями безопасности", которые сразу же напоминают украинцам о мертвом Будапештском меморандуме.

Почему подписание соглашения о безопасности с Великобританией стало вообще возможным? И что это за сделка? В июле прошлого года, когда на Вильнюсском саммите НАТО нам отказали (прежде всего США) в политическом приглашении к членству, стало ясно, что нужно искать какие-то другие гарантии, потому что рискуем остаться вообще ни с чем. Компромиссом стала Совместная декларация G7 по дальнейшей поддержке Киева, открывшая путь к "двусторонним обязательствам и договоренностям в сфере безопасности" (как говорится в документе). То есть, Офис президента решил идти так же, как в свое время с ЕС (когда Киев заключал со странами-членами декларации о поддержке нашего вступления) — путем подписания отдельно с каждой страной G7 (и не только) двусторонних сделок безопасности.

В прошлом году после появления Декларации G7 в Украине справедливо опасались, что эти эфемерные "гарантии" станут просто заменителем НАТО, куда нас не хотят принимать, потому что война и страх перед Россией. Однако появление первого такого Соглашения с Великобританией (а Совместная декларация G7 открыта для присоединения) четко говорит об обратном. В тексте документа, обнародованного ОПУ, НАТО, на уровне четкой поддержки Лондоном нашего вступления в Альянс, упоминается 17 раз.

Кроме того, это Соглашение гарантирует непрерывность вооруженной и финансовой поддержки со стороны Великобритании, это еще и мощный сигнал США, которые уже официально заявили, что приостановили помощь Украине, потому что Конгресс уже почти полгода не может принять необходимый пакет дальнейшей поддержки. Тем более, к тому же это будет вполне логично, США должны стать следующими, кто заключит с Украиной такое соглашение о безопасности. И по словам посла США в Украине Бриджит Бринк, Вашингтон уже провел два раунда переговоров с Киевом как раз по поводу такого соглашения.

О чем же на самом деле подписано Соглашение с Великобританией? Не станет ли заключение таких документов заменителем нашему членству в НАТО? Но как нам отойти от печально известной "израильской модели", которую так пытаются навязать Украине?

ТСН.ua попросил написать нам об этом руководитель направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илька Кучерива, исследовательницу Лондонской школы экономики и политических наук Марию Золкину.

Гарантии и НАТО: действительно ли соглашение историческое?

Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о сотрудничестве безопасности — именно такими заголовками пестрят украинские СМИ после подписания соответствующего текста Президентом Зеленским и британским премьером в рамках анонсированного визита Риши Сунака в Украину. Впрочем, действительно ли соглашение имеет такое значение, какое влияние оно будет иметь для противостояния российской агрессии и как повлияет на амбиции Украины присоединиться к НАТО — все это заслуживает отдельного внимания.

Соглашение без преувеличения имеет стратегическое значение сразу в нескольких измерениях.

Во-первых, для помощи Украине в сопротивлении российской агрессии и для продолжительности поддержки на следующие 10 лет.

Во-вторых, для консолидации проукраинской международной коалиции, начавшей ослабевать на фоне первых серьезных проблем с финансовой и вооруженной поддержкой Украины в 2024 году, в частности со стороны США.

И, в-третьих, это станет стимулировать другие государства более активно включаться в планирование подобного безопасного и оборонного сотрудничества с Украиной.

Следует упомянуть, что это соглашение стало первым практическим воплощением так называемой идеи Совместной Декларации G7 на полях Вильнюсского саммита НАТО в июле 2023 года. Тогда, не имея готовности предоставить Украине полноценное приглашение в НАТО, "Большая семерка" готовила предложение о том, чтобы на двустороннем или многостороннем уровне партнерские государства начали подписывать с Украиной соглашения в сфере безопасности. Ключевую роль в продвижении этой идеи играла именно Великобритания. И подписанный ныне документ – первый в своем роде.

Более того, соглашение четко подчеркивает, что поддержка Украины предоставляется для восстановления ее международно признанных границ по состоянию на 1991 год. Это, в частности, существенно усложнит жизнь всем сторонникам перехода к переговорам с Россией по цене украинских территорий и уступкам со стороны Украины.

Однако, несмотря на всю важность сделки, при ее оценке следует воздержаться от перегретых ожиданий. Она, в частности, не дает Украине гарантий совместной коллективной обороны. Великобритания первой из G7 на уровне соглашения фиксирует, что агрессия против Украины нарушает безопасность и Соединенного Королевства, создавая для него риски. И для помощи Украине предусматривается продолжение финансовой, вооруженной и другой помощи, но не совместная оборона (когда войска обеих стран-подписантов приходят на помощь в случае нападения на их страны – ред.).

Следовательно, называть это гарантиями безопасности в классическом понимании – например, 5 статьи Вашингтонского договора о НАТО – неправильно.

В этом нет никаких сюрпризов: к присоединению Украины к НАТО никто из партнеров не готов подписываться под ведением боевых действий против российской агрессии. Но разные виды помощи Украине уже становятся формальной частью как внутренней, так и внешней политики Великобритании. Например, запуск совместного производства оружия или оформление оборонных заказов непосредственно для нужд Украины будут серьезно уменьшать потенциальные риски от внутренних политических кризисов, которые могут возникнуть в партнерской стране. Это был один из аргументов в пользу таких соглашений, ведь политическая конъюнктура с годами меняется даже в стратегически близких государствах.

Одной из таких амбициозных и долгосрочных задач, например, не просто укрепление морской безопасности Украины, но и помощь Великобритании в развитии морского флота Украины для восстановления со временем безопасного судоходства в Черном море.

В 2022 году Великобритания во главе с тогда еще премьером Борисом Джонсоном подписала Декларации о поддержке Швеции и Финляндии на случай агрессии против них и присоединения стран к НАТО. И хотя тогда речь не шла о безальтернативном участии британских войск в конфликте, но вероятность этого в формулировке документа закладывалась. Статус соглашения с Украиной, с одной стороны, выше политической Декларации, но и текст куда более осторожным. Хотя это следует отметить, никоим образом не означает, что при определенных обстоятельствах эти формулировки будут изменены и расширены.

Членство в НАТО vs соглашение: не происходит ли подмена одного другим?

Как до Совместной декларации G7, так и после нее было много небезосновательных опасений, что часть партнеров Украины может видеть в подобных договорах безопасности своеобразную альтернативу членству Украины в НАТО. Впрочем, Британия, к счастью, в такие страны не относится. И в политической и экспертной среде в Лондоне фигурирует однозначная поддержка присоединения Украины к Альянсу.

Несмотря на все сложности с получением приглашения (вступить в НАТО — ред.), британцы стратегически убеждены: без НАТО настоящих гарантий безопасности у Украины не будет, как и устойчивого мира в регионе. Безопасное соглашение с Великобританией транслирует эту же идею.

Да, приоритетность движения к НАТО, всесторонняя поддержка Киева на этом пути, максимальное приведение ВСУ к стандартам НАТО, политические реформы именно в контексте реформы оборонной отрасли (гражданский контроль над ВСУ, реформа оборонных госзакупок, кадровая политика, реформа военно-промышленного комплекса) и другие составляющие движения в НАТО сквозь звучат во всем документе.

Поэтому уверенно можно сказать: по крайней мере, для Лондона такое соглашение точно не является заменителем НАТО, а скорее промежуточным этапом. Задача соглашения соответственно — поддержать Украину для ее обороны до того момента, пока членство в НАТО станет возможным. В случае вступления в Украину членства в Альянсе в течение следующих 10 лет, пока это соглашение будет еще действующим, Лондон и Киев будут решать судьбу этого соглашения в отдельности.

Стоит отметить, что среди британских экспертов такая формула достаточно популярна: пусть сегодня политического консенсуса в НАТО о членстве Украины нет, но контекст меняется и Украина должна быть готова к очень быстрому движению, когда эти благоприятные обстоятельства в НАТО будут.

Великобритания действительно проявляет политическое лидерство в поддержке Киева, что особенно важно в контексте американских выборов и проблем с форматом финансирования Украины на уровне ЕС. Однако эйфории, и, тем более, нереалистичных ожиданий от этой угли безопасности, быть не должно. Сама по себе автоматически она не запускает никаких процессов. Для этого будут дополнительные решения, соглашения и подзаконные акты, как в Украине, так и в Соединенном Королевстве. Соглашение создает рамку и дает зеленый политический свет. Именно по практическим шагам можно будет судить, насколько потенциал этого соглашения реализуется. Вполне вероятно, что часть договоренностей не будут обнародоваться именно по соображениям безопасности, но результат даже неанонсированного сотрудничества рано или поздно будет заметен.