Гарантии безопасности: сможет ли Украина стать под безопасностный зонтик Соединенных Штатов

Идея о получении статуса основного союзника США вне НАТО не является чем-то новым, однако Обама в свое время заблокировал этот вопрос.

Верховная Рада отложила рассмотрение постановления об обращении к Конгрессу Соединенных Штатов о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. По информации источников ТСН.ua в "Слуге народа", пока этот вопрос поставлен на паузу из-за контраверсийности, по крайней мере до визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Народные депутаты договорились провести совместное заседание комитетов по вопросам внешней политики и национальной безопасности, чтобы предоставить свои рекомендации и выработать общую позицию. Однако единства, как среди депутатского корпуса, так и среди дипломатов и экспертов нет. Одни говорят, что надо апеллировать к получению статуса основного союзника США вне НАТО, другие — что Украине нужны прямые гарантии безопасности США и союзников. Желательно, если это будет аналог Будапештского меморандума.

ТСН.ua узнавал, что дают оба статуса, и есть ли у Киева шансы получить хоть что-то.

Дружба с Путиным

Пока Владимир Зеленский готовится к встрече с Ангелой Меркель в Берлине 12 июля и Джо Байденом в Вашингтоне после этого, очертания попыток устроить новую перезагрузку (прощение) России приобретают четкие контуры. Накануне последнего перед летними каникулами саммита ЕС, Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, в рамках новой стратегии Евросоюза в отношении России, предложили пригласить Владимира Путина собственно на саммит ЕС.

Подобные саммиты остаются "замороженными" с 2014 года, когда Россия незаконно оккупировала Крым и часть Донбасса. Однако своим саммитом с Путиным в Женеве, Джо Байден открыл ящик Пандоры. Мол, почему американскому президенту можно встречаться с хозяином Кремля, а лидерам ЕС — нет. И Меркель сказала об этом прямо.

Хотя предложение Германии и Франции на саммите не поддержали, а лидеры даже согласовали возможность усиления санкций против России, со стороны Парижа и Берлина это выглядело как предательство. Да, выработка новой политики блока в отношении России ни для кого не была секретом. Тем более, после довольно унизительного визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву в феврале. Но ожидалось, что эта стратегия будет более жесткой, хотя бы в силу причастности России к взрывам на складах боеприпасов в Чехии.

На прошлой неделе, в день саммита Байден-Путин в Женеве, Боррель представил коммюнике об отношениях ЕС с РФ. И уже тогда показалось, что Брюссель несколько смягчает свою риторику в отношении Москвы, не увязывая возобновление политического диалога с Кремлем с реальными шагами России по Донбассу и Крыму. К этому добавилось предложение Берлина и Парижа пригласить Путина на саммит ЕС, что выглядит как попытка прощения России.

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Учитывая предвыборные парламентские и президентские гонки, в которые погрузились Германия и Франция (а фактор России там играет существенную роль), ожидать их активности в нормандском формате не приходится. Возможно, именно поэтому Киев стал больше апеллировать к США. Однако, кажется, что украинская власть пытается заскочить в последний вагон поезда сообщением "Запад-Москва", который направляется к новой перезагрузке, потому что началось это далеко не вчера.

Два соглашения

Идея о получении статуса основного союзника США вне НАТО не является чем-то новым. Еще летом 2014 года при президентстве Петра Порошенко, когда стало понятно, что Будапештский меморандум является лишь хорошим листом бумаги, Украина официально обращалась с такой инициативой в Вашингтон. В Конгрессе даже появился соответствующий законопроект. Однако Барак Обама заблокировал это решение, как и предоставление летального оружия.

Тогдашняя американская администрация аргументировала это тем, что Украина и так является стратегическим партнером США по вопросам обороны и безопасности (ссылаясь на подписанную в 2008 году Хартию о стратегическом партнерстве), и получает значительно больше, чем мог бы дать статус основного союзника вне НАТО. Однако, как отмечают эксперты, дело не в подписанных документах, а в политической воле, потому что Хартия о стратегическом партнерстве предусматривает, в частности поддержку Соединенными Штатами стремления Украины стать членом НАТО. Хотя по факту этого нет.

Что такое статус основного союзника США вне НАТО? Соединенные Штаты определяют его, как тесные стратегические и военные отношения. Считается, что его предоставляют странам, которые не собираются становиться членами Альянса. Сейчас его имеют 18 государств: Израиль, Египет, Япония, Бразилия, Афганистан и другие.

Что дает статус основного союзника США вне НАТО? Самое первое и самое важное для нас — это доступ к вооружениям (и займам на закупку такого вооружения), который для стран, не входящих в НАТО, либо не являются основными союзниками США вне НАТО, просто заблокирован. Например, системы противоракетной обороны и истребители, в которых Украина очень нуждается. Никаких гарантий безопасности такой статус не предоставляет. Однако Япония и Республика Корея дополнительно имеют с США соглашения о коллективной обороне, на их территории размещаются американские войска.

Нужен ли Украине статус основного союзника США вне НАТО? Это вопрос, по которому до сих пор спорят политики, дипломаты и эксперты. Одни говорят, что надо апеллировать к этому статусу, потому что неизвестно, как долго мы еще будем ждать ПДЧ, не говоря уже о вступлении в Альянс. Другие — что этот статус не дает никаких гарантий безопасности, и получают его страны, которые никогда не станут членами НАТО.

"Это мое личное мнение — нам действительно не нужен статус основного союзника вне НАТО, потому что он предоставляется стране, которая не может быть членом НАТО, потому что расположена не в североатлантическом пространстве. Скажем, как Южная Корея, Япония. То есть, страны, которые находятся за пределами ответственности НАТО. Нам получать такой статус, мне кажется, — это действительно откладывать свое вступление в НАТО. Получив этот статус, ничего особенного мы для себя не откроем. Но это может дать другим (в том числе в Альянсе, которые работают в пользу Москвы) аргументы, мол, Украина же согласилась, что будет партнером вне НАТО, ну пусть тогда там себе и будет", — сказал ТСН.ua бывший министр иностранных дел Украины, председатель Центра по изучению России Владимир Огрызко.

По мнению дипломата, что Украине действительно надо, пока у нас нет полноценного членства в НАТО, так это двусторонний безопасностный договор с США, Великобританией, Францией. То есть, с ядерными государствами, которые должны гарантировать наш суверенитет по Будапештскому меморандуму. И такая работа, по информации источников ТСН.ua, в Офисе президента Украины ведется минимум с декабря. У Зеленского очень надеются подписать с США, во время его визита в Белый дом, что-то вроде такого безопасностного соглашениы, чтобы стать безопасностный "зонтик" США и исключить дальнейшие посягательства со стороны Москвы. Однако пока это выглядит очень призрачным.

Аналитик отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков констатирует, что гарантий безопасности американцы нам не дадут. То есть, Киев вряд ли сможет получить то, что хочет.

"Конечно, больше всего нам бы хотелось, чтобы американцы обязались нас защищать. Да и вопрос, что это будет за двустороннее безопасностное соглашение, если вообще будет? Однако не думаю, что это будет что-то вроде двустороннего безопасностного соглашения между США и Японией, Южной Кореей, которое дает гарантии безопасности. Думаю, это может быть соглашение о практическом сотрудничестве на следующие пять лет по учениям, военно-техническому сотрудничеству, американскому присутствию (в Украине, воздушном пространстве и Черном море)", — сказал ТСН. ua Николай Белесков.

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