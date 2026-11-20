Дональд Трамп / © ТСН

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Юридически обязывающие гарантии безопасности для Украины, возможное размещение европейских войск при поддержке США и 90 миллиардов евро помощи до конца 2027 года. Об этом заявили лидеры Украины, Германии, Франции и Великобритании по итогам саммита «Коалиции желающих» в Берлине.

Гарантии должны действовать после прекращения огня и предусматривать конкретные действия союзников в случае нового нападения со стороны России. При этом европейские лидеры настаивают: никаких мирных соглашений без Украины и Европы. В Берлин также прибыли представители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. А сам американский президент неожиданно присоединился к встрече по телефону. Подробнее о ходе саммита в Берлине — корреспондент ТСН Наталья Фибриг.

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Кто собрался в Берлине и жесткая позиция Мерца по поводу «ялтинского формата»

В противовес саммиту в Китае союзники Украины собираются в Берлине. Почти сорок делегаций, из них около тридцати — на уровне глав государств и правительств. Здесь присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, британский премьер Энди Бернем, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава польского правительства Дональд Туск, президент Финляндии Александр Стубб, премьеры Дании, Швеции и Норвегии. А также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Кая Каллас и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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К встрече присоединяются также представители Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Канцлер Германии Фридрих Мерц проводит с ними отдельную беседу. А после саммита он подчеркивает: Европа должна получить место за столом мирных переговоров.

Фридрих Мерц, федеральный канцлер Германии: «Мы будем поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Если начнутся мирные переговоры, мы примем в них участие. Переговоры могут быть успешными только при совместном участии Украины и Европы. Повторение ялтинского формата мира не принесет».

Неожиданный звонок от Дональда Трампа в режиме громкой связи

Сам Дональд Трамп во время встречи позвонил своему зятю Джареду Кушнеру. Тот включил громкую связь и поднес микрофон, что, как говорят, стало неожиданностью для хозяина мероприятия. Американский президент заявил собравшимся, что Россия хочет мира.

Джаред Кушнер, представитель президента США: «Я хочу ещё раз подчеркнуть: президент Трамп хочет заключить соглашение совместно с Европой. Он не собирается ничего навязывать в одностороннем порядке. Он хочет сделать это совместно с Европой и Украиной. И любое соглашение, которого мы достигнем, будет результатом тесных консультаций с Украиной и Европой. Именно поэтому он попросил нас сегодня приехать сюда и заверить всех в этом».

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Американские базы, 5-я статья и позиция Зеленского по вопросу гарантий безопасности

Отдать Донбасс в обмен на гарантии, аналогичные 5-й статье договора НАТО о коллективной обороне — такое предложение прозвучало со стороны американцев, однако что это конкретно означает — вопрос остаётся открытым.

Владимир Зеленский, президент Украины: «Я не уверен, что мы одинаково понимаем, что означает пятая статья. Для меня это, в частности, присутствие войск партнеров на нашей территории. А когда я спрашиваю об американских военных — что с ними? Конечно, мы были бы рады, если бы наши американские партнеры, которым мы доверяем, имели базы в Украине. Как, кстати, на Ближнем Востоке. Эти страны не входят в НАТО, но там есть американские базы. Поэтому я и поднимаю этот вопрос. Есть ли на него ответ? У меня сегодня его нет. Для меня часть пятой статьи — это войска США и европейских партнеров. Войска. Базы. Без этого я не уверен, что это действительно пятая статья. И второй вопрос, который на самом деле является первым: какой будет реакция на агрессию? Что будут делать партнеры, если — простите за скептицизм — не «если», а «когда» они попытаются сделать это снова? Что они будут делать? Это должно быть понятно не только партнерам. Это должно быть понятно людям, обществу, инвесторам, компаниям, которые могут прийти и придут в Украину».

Площадка для переговоров и вопрос о «дружбе» с Трампом

Европу на переговорах должны представлять пять государств — Германия, Франция, Великобритания, Польша и Италия — вместе с представителями институтов ЕС. Президент России уже предложил европейским переговорщикам приехать в Москву. Мерц говорит, что будут искать нейтральную площадку, например, снова в Объединённых Арабских Эмиратах.

Ну и во время дополнительного общения с украинским президентом после пресс-конференции не обошлось без вопроса: после того, как Трамп назвал Путина другом, называл ли американский президент другом самого Зеленского?

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Владимир Зеленский, президент Украины: «Проблема в том, что я не помню. Он говорил мне много разных слов, самых разных слов. И хороших тоже».

Никаких решений по Украине без Украины и европейских партнеров быть не может. И нового правопорядка по образцу Ялты не будет. Таков посыл саммита «Коалиции желающих» в Берлине. После итоговой пресс-конференции участники переговоров как раз договаривались о том, как и когда состоится следующий раунд переговоров уже с Украиной и европейцами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Киев и Львов приходят в себя после удара РФ! Итоги «Коалиции желающих»! | ТСН 19:00 19 ноября

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