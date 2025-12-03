Гарантии вместо членства: чего ожидать от встречи министров НАТО по Украине

Марк Рютте / © Getty Images

Среди членов НАТО пока нет единодушия относительно вступления Украины, но страна должна получить надежные гарантии безопасности, которые будут защищать ее суверенитет. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте накануне встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

Рютте подчеркнул, что самой прочной гарантией безопасности Украины являются ее собственные Вооруженные силы, поддержанные союзниками. Альянс из 32 стран фигурирует на всех переговорных треках и рассматривает Россию как угрозу собственной безопасности.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Прокофьевой.

Гарантии безопасности

Генеральный секретарь НАТО прокомментировал текущие мирные усилия, подчеркивая роль союзников в послевоенной безопасности Украины.

«Сейчас нам нужно довести войну до точки, когда это станет возможным, а затем убедиться, что все детали согласованы. Европейцы уже проделали много работы, тесно сотрудничая с Соединенными Штатами, чтобы после мирного соглашения обеспечить гарантии безопасности для Украины, которые сделают ее максимально безопасной. И, конечно, самой прочной основой этой безопасности будут Вооруженные силы Украины — первый уровень обороны самой Украины» — заявил Рютте.

Следующие шаги НАТО

Уже в эту среду министры иностранных дел Альянса встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, чтобы обсудить самые большие угрозы. Министры также уделят внимание поддержке Украины — что необходимо для самозащиты «здесь и сейчас» и что понадобится в будущем, если мирные переговоры будут успешными.

«Очевидно, мы хотим, чтобы война закончилась, но с суверенной Украиной и с гарантиями того, что Россия никогда больше не будет пытаться напасть на нее. Это крайне важно. Переговоры сейчас продолжаются. Мы в курсе всего, о чем там идет речь. Но позвольте мне подержать интригу и не раскрывать всех деталей», — заявил Марк Рютте.

Военная поддержка продолжается

Несмотря на переговоры, закупка вооружения для Украины через программу ПЕРЛ (Perl) будет продолжаться. Об этом в эксклюзивном интервью ТСН заявил генерал-майор Майк Келлер, заместитель командующего НАТО по вопросам безопасности помощи и обучения для Украины.

Сейчас центр сфокусирован на закупке дополнительных систем ПВО и ракет для них. До конца года уже заключены контракты с Соединенными Штатами на 5 миллиардов евро, и они будут выполнены вовремя.

«Мы не видим никакого влияния переговоров, поэтому поток материалов, особенно из США, постоянно продолжается с момента запуска программы ПЕРЛ в августе. И я не ожидаю никаких изменений в этом в ближайшее время, и это, по сути, то, над чем мы работаем каждый день», — сказал Майк Келлер, заместитель командующего НАТО по вопросам безопасности помощи и обучения для Украины.

Совет Украина-НАТО

Встречу министров иностранных дел США в этот раз пропустит, но состоится заседание Совета Украина-НАТО, куда приедет Андрей Сибига.

Это единственный случай, когда Украина, которая не является членом НАТО, получила отдельный формат и место за столом со всеми союзниками Альянса.

