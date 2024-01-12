Гарантированное рабочее место и государственный грант: что известно о новом проекте закона о высшем образовании

Правительство утвердило законопроект, изменяющий подходы к оплате получения высшего образования. В проекте закона предусмотрено, что количество мест на бюджете сокращается, появляется такая опция, как государственный грант, когда поступающему предлагают софинансировать свое обучение. В Министерстве образования надеются, что эти новации заработают уже в этом году и отмечают, что эти изменения не касаются тех, кто имеет льготы.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Боднар.

В этом году к классическому пониманию обучения на бюджете и на контракте может добавиться еще такое как государственный грант.

Эту структуру финансирования высшего образования уже утвердило правительство и в Министерстве образования надеются, что парламент поддержит и заработает это все уже в этом году.

"Наша задача, обеспечивая эту социальную составляющую государственного финансирования на получение высшего образования, сделать ее более справедливой. То есть у нас нет черно-белой модели, у нас есть градации, в зависимости от своих результатов ты все равно получаешь определенный уровень государственной поддержки", - говорит министр Оксен Лисовой.

Оксен Лесной

После окончания обучения выпускник гарантированно будет иметь рабочее место в государственном секторе. Однако там не обязательно работать при определенных условиях.

"Если же, проучившись 2-3 года, он понимает, что по каким-то причинам неправильно выбрал профессию, он не готов 3 года работать в этой профессии в интересах государства в государственной сфере, он может отказаться от дальнейшего обучения в государственном заказе и, не возвращая средства, перейти на контракт", - говорит Оксен Лисовой.

Также можно получить государственный грант на обучение, доплатив часть средств. Для можно будет взять льготный кредит на дофинансирование обучения.

Изменения в законе о высшем образовании

"И благодаря такой системе, когда кроме классического бюджета еще и появится такое понятие как государственный грант, в Министерстве образования надеются, что государственную поддержку во время получения высшего образования смогут получать не 40%, как сейчас, а 70% поступающих", – говорит корреспондентка ТСН.

Напомним, в Минобразования намерены оптимизировать количество заведений высшего образования в Украине.

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