Гарантированное рабочее место и государственный грант: что известно о новом проекте закона о высшем образовании

ТСН узнала подробности о новом законопроекте.
Правительство утвердило законопроект, изменяющий подходы к оплате получения высшего образования. В проекте закона предусмотрено, что количество мест на бюджете сокращается, появляется такая опция, как государственный грант, когда поступающему предлагают софинансировать свое обучение. В Министерстве образования надеются, что эти новации заработают уже в этом году и отмечают, что эти изменения не касаются тех, кто имеет льготы.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Боднар.
В этом году к классическому пониманию обучения на бюджете и на контракте может добавиться еще такое как государственный грант.
Эту структуру финансирования высшего образования уже утвердило правительство и в Министерстве образования надеются, что парламент поддержит и заработает это все уже в этом году.
"Наша задача, обеспечивая эту социальную составляющую государственного финансирования на получение высшего образования, сделать ее более справедливой. То есть у нас нет черно-белой модели, у нас есть градации, в зависимости от своих результатов ты все равно получаешь определенный уровень государственной поддержки", - говорит министр Оксен Лисовой.
После окончания обучения выпускник гарантированно будет иметь рабочее место в государственном секторе. Однако там не обязательно работать при определенных условиях.
"Если же, проучившись 2-3 года, он понимает, что по каким-то причинам неправильно выбрал профессию, он не готов 3 года работать в этой профессии в интересах государства в государственной сфере, он может отказаться от дальнейшего обучения в государственном заказе и, не возвращая средства, перейти на контракт", - говорит Оксен Лисовой.
Также можно получить государственный грант на обучение, доплатив часть средств. Для можно будет взять льготный кредит на дофинансирование обучения.
"И благодаря такой системе, когда кроме классического бюджета еще и появится такое понятие как государственный грант, в Министерстве образования надеются, что государственную поддержку во время получения высшего образования смогут получать не 40%, как сейчас, а 70% поступающих", – говорит корреспондентка ТСН.
Напомним, в Минобразования намерены оптимизировать количество заведений высшего образования в Украине.
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