Гарик Корогодский сделал ставку на победу Трампа: куда пойдут заработанные деньги

Ранее бизнесмен убеждал, что Трамп – это лучший вариант для Украины.

Известный писатель и бизнесмен Гарик Корогодский сделал ставку на победу Дональда Трампа и теперь выигрыш передаст военным.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Трамп уже заработал 2250 долларов на нашу армию - я на него поставил, а выигрыш потрачу на военных", - рассказал нам Корогодский.

Напомним, еще за два месяца до президентских выборов Корогодский дал большое интервью ТСН.ua "Наодинці", в котором объяснил, почему считает Трампа лучшим вариантом для Украины.

"У меня свое видение выборов в Америке. Как по мне, для Украины лучше Трамп. Он не будет терпеть, чтобы кто-то играл значительную роль в мировой политике, кроме него, - рассказал Корогодский в интервью ТСН.ua еще в августе этого года. - Кому-то кажется, что он друг Путина, но Трамп - друг самому себе. Поверьте, он будет очень решительным. И это наш шанс!"

Тем временем стало известно, что один из пользователь букмекерской платформы поставил на победу Трампа 18 миллионов долларов и получил 11 миллионов чистой прибыли.

Автор: Анна Школьная

Отметим, на выборах президента США Трамп набрал 277 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом.

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