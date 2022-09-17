"Гасим пожар и смотрим, где можно укрыться": спасатель на Николаевщине рассказал, как работают под обстрелами

Более шести десятков боевых выездов и более полусотни погибших, которых пришлось доставать из-под завалов – это из истории Дмитрия Тарнавского, спасателя из Николаевской области, который сегодня с тысячами коллег отмечает свой профессиональный праздник.

Их работа и так была опасна, но в прифронтовых районах с начала полномасштабного вторжения стала тяжелее в разы, говорится в ТСН.

Номер на его шлеме – 86-й – Дмитрию Тарнавскому 31 год, стать спасателем он мечтал с детства. «От шести лет мечтал стать спасателем, у меня отец работал в пожарной охране и однажды в 6 лет я попал к нему на работу и это стало началом моей своеобразной карьеры», — вспоминает заместитель начальника 16 спасательной части Николаевского района Дмитрий Тарновский.

Чего Дмитрий боится больше всего – так это не справиться. «Очень бывает тяжело, приходится иногда бороться с самим собой, физически и морально, но работа есть работа», – говорит Дмитрий.

Его зона ответственности – прифронтовые села в сторону Херсона. «Смерти 60 я, гдето, видел точно», — говорит он.

За время войны имел 64 боевых выезда – считает только те, что были во время обстрелов. "И по нам стреляют неоднократно, мы стараемся прятаться, тонкости нашей работы в том, что мы одной рукой ствол подаем с водой, тушим пожар, другим глазом смотрим, где можно укрыться, неоднократно работали, дотушивали», — рассказывает Дмитрий.

Приходится по дороге к пожарам отлеживаться в кювете, спасаясь от прилетов. Самые опасные – возгорание больших площадей, но самому Дмитрию сложнее всего видеть, как горит жилье людей – дома, где жили семьи, заботились и любили, вешали на стены фотографии детей, а потом все это сжирает огонь.

Дмитрий рассказывает, что в некоторых селах давно не было света, что местные оставшиеся, выходили посмотреть на маячки. "Говорят, не видели с начала войны света, а мы едем свет, маячки проблесковые, люди в шоке, страшно", — передает спасатель.

У командира спасателей за войну изменился график – работает сутки через сутки, даже речи нет об отпуске. Он говорит о мечтах, но его все время перебивают звуки прилетов. «Украинцы – такая нация, что воспроизводить мы также умеем, вера в будущее стопроцентное», — убеждает он.

Своих родных – жену и двух сыновей Дмитрий отправил за границу – ему одиноко, но чтобы стало легче, составил четкий план, что будут делать после войны вместе. «Когда закончится война, очень хочется уехать в Крым, показать детям Крым, Херсон. Взять отпуск и уехать по Украине. Настоящий отпуск, где не будет звонков телефонных, где надо выезжать, где надо резерв», — мечтает спасатель.

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